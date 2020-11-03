《廣匯論勢－鄭廣復》特朗普將勝出的背後原因

《廣匯論勢》所有價格分析皆基於假設。那怕有歷史數據支持，亦不過是代表假設這些數據

所反映的現象會重複發生而已。投資者要做的，是找出表現會重複的機率相對較高的產品進行投

資以取得回報。今天（３日）是美國大選正日，根據美國主流傳媒的民調，拜登支持率仍然領先

特朗普逾７個百分點；若然拜登勝出，馬後炮者會說：「拜登支持率由首帶到尾，這結果已是預

期之內！」相反，特朗普若成功連任，馬後炮者亦會說：「２０１６年的大選結果早已反映主流

傳媒的民調不可信，加上拜登最近爆出不少醜聞，選民怎會投他！」



今天不談美國大選有點離地，Ｒｅａｌ Ｃｌｅａｒ Ｐｏｌｉｔｉｃｓ創辦人

Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ在１０月３１日寫了一篇評論，並預測特朗普將會贏得今屆大選

！筆者認為分析性強而有說服力，故與眾分享。



首先，Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ指出，該分析是透過擁用大量數據搜集、分析及ＡＩ

公司的合作夥伴提供，能反映美國選民真實的一面。分析涉及超過２億美國人、超過５﹒５億個

連接的設備、追蹤每日超過１００億個決定，以及每日超過１萬億個搜尋，並將這些數據與所有

其他的數據及民調作比較。他指今次大選，９９％不是要說服未決定的選民去投票，而是鼓勵支

持者去投票！論點如下：



第一，關於投票狀態：



在最後幾周出現了兩個故事情節。主流媒體及左翼媒體都認為拜登勝出已成定局。例如《經

濟學人》認為拜登勝出率為９６％，理由是： 在全國及主要選舉州中，幾乎所有大眾媒體的民

調都在讚揚拜登；前所未有的選民投票只令拜登受益，假設這些都是非常積極反特朗普的選票。



另一方面，由於以下幾個因素，特朗普支持者對在今次勝出比ＣＯＶＩＤ－１９爆發以來的

任何時候都有更有信心。原因是：普遍不信任國家媒體的民意調查（例如２０１６年的大選結果

），並相信新的選民模型反映在選舉當日，特朗普在主要州份勢頭強勁；在不確定時期，擁有強

大領導能力的信念將使特朗普贏得大選，以及經濟復甦的樂觀情緒及ＣＯＶＩＤ－１９疫苗的前

景。



第二，關於推動選民投票的主要動機方面，促使拜登選民參與投票的最重要問題是甚麼？他

們幾乎專門處理非政策問題，包括：



１）強烈反對特朗普 對特朗普的投票比對拜登的投票更重要。



２）對ＣＯＶＩＤ－１９的持續恐懼，並希望新領導層以不同的方式應對大流行病。



３）令白宮回復正常。



至於激勵特朗普選民投票的頭等大事又是甚麼？就像拜登的選民，特朗普支持者也受到特朗

普親身的激勵，但他們也受到特定政策問題激勵。



１）忠於特朗普主義，並堅信特朗普將繼續成為整個聯邦政府或主流傳媒的燃燒彈（莫洛托

夫雞尾酒）。



２）相信特朗普的經濟政績將繼續使他們擺脫經濟災難。



３）相信特朗普的領導將使他們免受ＣＯＶＩＤ－１９、中國、狂熱、違法、寬鬆政策及偏

見的新聞媒體所侵害。



那些在今次選舉中人數眾多的獨立或非搖擺州選民，投票動機又是甚麼？



１）投走不想要的東西：自４月以來就出現了。美國人根據他們在不確定時期中的「需要」

與他們「想要」投票的對象進行投票（當生活充滿幸福，並且存在更多幸福時，ＣＯＶＩＤ－

１９之前的世界會選擇「想要」）我們社會中的「確定性」）。



２）安全性、安全性、安全性：Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ指出，幾個月來所看到的是

選民對安全性的需求高於一切，他們想要確定性，並希望總統保護和發展經濟，保持街道安全，

並保護他們免受病毒侵害（通過找到治愈方法）。



３﹒樂觀的領導：這些選民的「厄運及愁悶」信息已經結束。他們希望看到總統的樂觀和力

量。



第三，Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ指出，大多數傳媒的民調都不科學，「國家媒體民意

調查」完全沒有用。如果自２０１６年以來我們學到了甚麼，那就是到處都是民調！原因是美國

人已徹底改變了他們接受民調的習慣 擺脫以往過於依賴電話、短信及社交媒體。

Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ提出了四個原因導致公眾投票一次又一次出錯的原因。



１）大多數民調方式過於依賴實時回應。



２）大多數民調的抽樣中，民主黨選民佔比太多，共和黨選民太少。



３）大多數民調依賴「註冊選民」 （樣本中太多不太可能的選民），而不是「可能的選民

」。



４）大多數民調花太長時間進行，以及接受預先批准選民優先接受民調（而非隨機）。



Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ表示，非常不幸地，最準確的民調機構進行的民調不會向公

眾發布。但還有些異常情況，在最近幾次選舉中選對的民調公司，例如特拉法加集團

（Ｔｒａｆａｌｇａｒ Ｇｒｏｕｐ）是選出特朗普在２０１６年獲勝的僅有的民調機構之一。

它們還是投票方法論上的一個完整的創新者、破壞者及離群者。他們正在公開發布一些民調，這

是主流媒體和民調機構很少承認的 「社會期望偏差」和「害羞的特朗普選民」，而很大比例的

選民都屬於這兩類。



「社會期望偏差」是指選民以一種使調查員看起來最好的方式（在問問題的人的眼中）回答

。選民可能會說他們在民意調查中為拜登或特朗普投票，但在選舉日投票時卻採取完全相反的立

場。另一方面，「害羞的特朗普選民」在２０１６年已被證明是事實。Ｓｐｅｃｔｒｕｍ

Ｎｅｗｓ最近對「害羞的特朗普選民」進行了定義：最近的一項網上線研究發現，共和黨人和獨

立人士保留他們真正偏好的情況是民主黨的兩倍！



第四，決定此次選舉的八個關鍵因素：分別是：肯特．拜登（拜登的兒子）在哪裏；多數騷

亂和違法行為發生在民主黨控制的城市；經濟的愚蠢；搖擺州份的新選民如何影響大選；三大族

群對大選有關鍵性影響；品牌效應；欺詐的選民；參與投票活動。



關於肯特．拜登的故事，左翼及主流媒體愈是企圖壓制，愈產生反效果。而城市騷亂與強烈

反對騷亂和混亂的共和黨選民產生了共鳴。關於民生經濟與四年前比較，Ｐｈｉｌｌｉｐ

Ｓｔｕｔｔｓ質疑「經濟第一」的選民會否因為特朗普而破產？還是會考慮該國的表現？至於新

登記選民，三個主要州的新選民註冊值得關注。自２０１６年以來，賓夕法尼亞州的共和黨人選

民淨額比民主黨人淨多約１００﹐０００；北卡羅來納州的共和黨人增加了約１１３﹐０００名

新選民，而佛羅里達州的共和黨人新登記選民接近２００﹐０００。另外，工人階級的白人選民

，非裔美國人選民和西班牙裔選民這三大族群將決定誰贏得選舉的七大州份。



２０１６年，「讓美國再次偉大」的口號是最有影響力的品牌，並幫助特朗普取得了勝利。

現在的品牌之爭是關於１）「力量」與「弱點」的出現：特朗普刻意通過恢復正常活動（在打敗

病毒並告訴選民不要害怕之後），舉行集會和現在集會來投射力量，且很少戴口罩。拜登則躲在

自己的家裏，經常戴著面具（在媒體面前），並建議進行更多的封鎖，因此顯得虛弱（相反）。

至於禮貌相對於瘋狂，Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ質疑它對投票有何定義？共和黨人說，民

主黨選民的欺詐行為可能會使特朗普當選（特別是在賓夕法尼亞州、威斯康辛州和北卡羅來納等

主要州份）。參與投票活動。Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ堅信，有效、有組織及資金充足的

ＧＯＴＶ廣告活動，可以在選舉日為候選人再多賺１至２分。拜登已將行動割讓給第三黨，但特

朗普競選活動已為此花費了超過１億美元。



Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ表示，他在在政治領域度過了２４年，涉及１２８３場大選

。他對勝出普選票及選舉人票的候選人的預測有以下看法。



誰在關鍵政策問題上獲勝？他指出，他們的數據反映選民正在發生巨大變化，他們尋求安全

來結束騷亂、執法經費、經濟增長及對ＣＯＶＩＤ－１９疫苗的渴望故支持特朗普，這從工人階

級的白人選民、非裔美國人和西班牙裔選民中皆看到。誰贏得了品牌大戰？推動品牌的贏家一定

是強者而非弱者。如上所述，特朗普已經確定自己的實力，這增強了選民內心尋求安全的意識。

這些選民可能會嗤之以鼻，但會投票支持特朗普，因為他們知道這樣做更加安全。



另外，上述特拉法加集團（Ｔｒａｆａｌｇａｒ Ｇｒｏｕｐ）的羅伯特．卡哈利

（Ｒｏｂｅｒｔ Ｃａｈａｌｙ）認為，特朗普在每個關鍵搖擺州份的投票率均被低估了５至

９％。儘管可能這麼大，但Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ認為它比其民調中看到的值還多了２

至５分。Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ的預測如下：



１）拜登將贏得明尼蘇達州、新罕布什爾州、威斯康辛州、內華達州及緬因州選舉人票。



２）特朗普將贏得愛荷華州、俄亥俄州、佛羅里達州、北卡羅來納州、賓夕法尼亞州、密歇

根州、亞利桑那州和內布拉斯加選舉人投票。



根據他所看到的數據，預測總投票數為１﹒５６９億，與２０１６年相比增加了１８００萬

以上。大選勝利則是特朗普，他將以２９５對２４３票順利連任！



不論大選結果是否一如作者Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｓｔｕｔｔｓ預言般，其分析仍然值得參考，

並讓大家深入了解美國社會與選民的變化。故此，雖然這是一篇篇幅頗長的評論及只有幾日命仔

，我仍然想與各位分享！《資深外匯評論員 鄭廣復》

（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）



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