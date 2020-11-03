《股林淘金－林家亨》大選前夕道指高收，龍頭科技跌幅未止

《股林淘金》美國昨天（２日）公布的經濟數據略好於市場預期，美股道指從保歷加通道底
線回升，升幅達４２３點，但納指僅升４６點，亞馬遜、蘋果、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、微軟、
ＡＭＤ、ＺＯＯＭ等成交金額巨大之科技龍頭股仍是錄得跌幅。
預計今日（３日）港股早上跟隨美股反彈，恆指或可升回２４６００－２４６２０點之上，
但之後要視乎Ａ股及外圍表現才能決定能否穩守此水平。比亞迪（０１２１１）昨天股價
１７３﹒７元，已升穿保歷加通道頂線，持貨者可以吼高位套利。吉利汽車（００１７５）亦是
如此，可吼位食糊。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
＊筆者並無持有上述股份
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