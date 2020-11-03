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03/11/2020 11:01

【螞蟻上市】官媒籲監管偽金融科技企業，銀保監批評花唄普而不惠

　　《經濟通通訊社３日專訊》馬雲等螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）高管昨晚
（２日）被多個監管機構集體約談後，官方機構接連發聲，要求對互聯網金融公司加強監管。
　　內地《經濟日報》發表評論文章指出，少數持牌金融控股公司改名，強行加入數字科技等概
念，難免有妄圖游離於金融控股公司監管辦法之外的嫌疑，甚至還意圖要享受真正科技企業的高
估值、高股價、高融資額。文章認為監管機構必須將偽金融創新業態、金融亂象納入統一有序的
監管標準，以減少無序金融創新抬高社會融資成本的風險，給投資者創造健康的金融生態。
　　銀保監消費者權益保護局局長郭武平發文稱，在收費方面，金融科技公司缺乏統一標準，一
般高於持牌金融機構，更點名螞蟻集團旗下花唄，信貸分期手續費高於銀行，與其普惠金融理念
不符，實際上是「普而不惠」。郭武平又指出，部分金融科技公司存在過度收集並濫用客戶信息
、信息管理不當的問題，在消費者不知情的情況下，其信息在平台方、支付機構、出資方等之間
流轉，侵害了消費者信息安全權。前幾年現金貸快速發展時，非法買賣借款人個人信息的情況時
有發生。（ｅｙ）

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