《ＥＴＦ透視－陳承冲》中國推動上海自貿區人工智能產業集聚

《ＥＴＦ透視》中國日前發布《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區集聚發展人工智能

產業若干政策》，推出多項具體措施和資金支持，推動人工智能技術與集成電路、生物醫藥、航

空航天、高端裝備製造及戰略性新興產業等方面的深度融合。

該政策指出，通過人工智能產業推動智能網聯汽車、智能製造、智能機器人等新產業新業態

發展，經認定的項目，給予項目人工智能改造部分投資額１０％至３０％的資金支持，最高

５０００萬元。對認定為國家重點實驗室、國家級企業技術中心的，最高資金扶持１億元。

人工智能是通過機器（尤其是計算機系統）對人類智能過程的模擬。人工智能使得機器可以從經

驗中學習、適應新的輸入並執行類似人類的任務。中國在人工智能領域屬於後起之秀，但海量的

數據和應用場景使其成為全球人工智能快速發展的國家之一。

近年來中國在該領域的科研能力和專利數量也不斷提升。１０月２２日發布的《中國新一代

人工智能發展報告２０２０》顯示，２０１９年中國共發表人工智能論文２﹒８７萬篇，比上年

增長１２﹒４％，在人工智能領域各頂級國際會議上的活躍度和影響力不斷提升。同期，中國人

工智能專利申請量超過３萬件，比上年增長５２﹒４％。

尤其是在新冠疫情發生以後，人工智能的重要性得到進一步提升，因其有助於實現社交距離

和無接觸配送。數家業界龍頭企業已經陸續推出無人配送車、無人機送餐等服務，將人工智能落

實到更多應用場景中。

我們相信，鑒於人工智能在社會變遷和全球格局變動中的重要性，政府對該產業的政策支持

和資金投入將會是持續的，從而為投資這一領域的主題式基金帶來無限商機。

《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

