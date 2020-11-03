《股壇解碼－戴名》拜登背水一戰；好孩子（０１０８６）難有作為

《股壇解碼》美國大選在今天（３日）舉行，整個資本市場最關注誰將在未來的４年入主白

宮。執筆時特朗普的民調支持率仍然落後拜登８％，但從各方面的資訊所得，特朗普大有機會像

４年前一樣反先當選，硬碟門事件繼續發酵，受牽連的人物面越來越廣，除拜登本人外還包括前

國務卿和前總統等人，權宜之計只有讓拜登當選並運用總統權力將事情壓下去，但輿論已經紛紛

由支持民主黨轉向為共和黨發聲，更有民主黨員表明會投特朗普一票，拜登想要當選並不樂觀，

特朗普若果連任的話將對美國經濟利好，從最近公布的經濟數據就是一個很好的理據，相反拜登

由於主張加稅和政府擴張，他的當選將對美國經濟造成負面影響。



＊合縱連橫＊



蓬佩奧亞洲五國之行反應正面，當中最惹人注意的首推印度之行，最近中印邊境經常發生衝

突，預計在美國加持下的印度將越益表現強硬，除了朝鮮問題外，中印關係將對亞洲局勢起了關

鍵作用，印度作為中國的主要競爭對手，預期中印之間將在經濟、邊境和貿易上經常出現矛盾，

對雙方的經濟造成極大的負面影響。



＊了無驚喜＊



五中全會正式落幕，會後並沒有如市場預期的利好訊息（政策）出台，連未來的ＧＤＰ預期

也沒有公布就有點出乎市場意料之外，但當中有兩點投資者要留意，第一點是振興農業，實現主

糧自給自足，第二是全面加強練兵備戰，這兩點突出了現時國內糧食可能出現短缺的情況，還沒

有達到自給自足的境界；說到加強練兵備戰，中國最有可能開戰的地區應該是南海和中印邊境，

既然已有備戰之心，開戰之期相信亦不遠。



＊無以為繼＊



上周恆指高位不破，原先預期將上破２５１００點的牛熊證重倉位再回調，但港股受美股所

拖累而走勢轉弱，牛熊證街貨比例６３：３７已經貼近３５％的轉向指標，加上美國大選的不確

定性，投資者小心大市會急速回調，維持大市支持位在２２０００點附近的預測。



＊股票簡評＊



好孩子國際（０１０８６）主要從事嬰兒推車、兒童汽車安全座、嬰兒床、自行車、三輪車

和其他兒童耐用品的設計、研發、生產、營銷和銷售。集團總部設在中國而業務則主要以北美、

歐洲、中國和其他海外市場。截至２０２０年６月止，亞太地區的業績下跌最大，其次是歐洲和

中東地區，反而美洲區的業務下跌輕微，由於中美貿易戰從年初開始，美洲區訂單的影響應該在

下半年反映在業績上，相信到時候可能會出現大幅倒退的情況。亞洲區業務方面相信會以中國業

務為主，而中國自開放二胎政策後的新生嬰兒數目並無明顯增加，嬰兒的出生率直接與嬰兒用品

市場需求掛勾，雖然聞說中國準備開放三胎政策，但有能力生三胎的家庭相信所餘無幾，在缺乏

新需求刺殺的大環境下，好孩子國際的業績要有所突破幾乎是不可能，既然倒退已是必然，集團

其他的數據將成為關注重點，好孩子國際的手頭現金約有１９億，但銀行貸款和其他貸款約有

３６億，債務負擔顯然不輕，加上集團亦已兩年沒有派息，投資者還是避免沾手，合理股價在

０﹒５元附近。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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