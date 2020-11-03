《日入而息》林鄭訪京商惠港措施，螞蟻高管遭約談，觀望美國大選



《今天重點》﹡林鄭稱訪京商討惠港措施，擬本月２５日發表施政報告；民主派被控違反特

權法，林鄭月娥稱無法例指議員不受影響；林鄭月娥稱４檢測中心月中啟用

，檢測費降至每次２４０元；周四到期的社交距離措施將延長７日

﹡港府將土耳其列入高風險地區，下周五起生效

﹡歐達禮稱證監會將就虛擬資產推發牌制度

﹡政府就加強規管打擊洗錢及恐怖分子資金籌集立法進行諮詢

﹡傳螞蟻Ｈ股機構投資者暗盤續錄成交，高招股價５０％

﹡人行媒體表示大型科技公司拿金融牌照就需要審慎監管；上市前高管遭約談

，投行人士稱不影響螞蟻ＩＰＯ進程；官媒籲監管偽金融科技企業，銀保監

批評花唄普而不惠；馬雲頻出「挑機」金句，監管：金融活動全面納入監管

；監管急拋網貸新規，螞蟻恐需擴充資本金，拖累增長



《即日市況》﹡重磅金融股造好，港股升４７９點收２４９３９突破多條主要平均線



《深滬股市》﹡滬綜指收升１﹒４２％權重股漲，關注美國大選



《美元匯價》﹡觀望美國總統大選結果，歐元下行風險仍大；歐元最新報１﹒１７０３╱

０６，日圓最新報１０４﹒７６╱７８



《公司業績》﹡聯想集團（００９９２）中期多賺４４％，派中期息６﹒６港仙

﹡連成科技（０８６３５）中期純利升２﹒８３倍至６０９﹒７萬元



《公司資訊》﹡ＥＳＲ（０１８２１）與國際銀行簽訂１５０億日圓無抵押企業定期貸款

﹡上海証大（００７５５）認沽期權獲行使，斥２億元人民幣回購盈德兩成股

份

﹡中生製藥（０１１７７）輔助生殖藥獲國家藥監局通過一致性評價

﹡中銀香港（０２３８８）推「貸合適」稅務貸款，實際年息低至１﹒５９％

﹡阿里巴巴（０９９８８）中美關係難脫勾，持續在全球尋找投資機會；據報

阿里巴巴擬投資網上奢侈品零售商Ｆａｒｆｅｔｃｈ約３億美元

﹡光大永年（０３６９９）與中國光大訂立新租賃協議

﹡兌吧（０１７５３）與人保財險簽訂活動策劃及執行協議

﹡河北建設（０１７２７）中標兩個雄安新區項目

﹡保柏香港與Ｔｉｃｔｒａｃ合推健康應用程式

﹡保德（００３７２）認購藥明巨諾（０２１２６），股款總額７８５萬元

﹡美團（０３６９０）據報考慮最快明年在內地第二次上市

﹡海普瑞（０９９８９）「１９海普０１」債券提前兌付及摘牌

﹡偉祿集團（０１１９６）終止五月租賃協議

﹡渣打（０２８８８）完成香港與內地首批跨區塊鏈貿易平台試點交易

﹡雷蛇（０１３３７）「雙１１」銷量告捷，外設產品ＧＭＶ突破５０００萬

元人民幣

﹡豐德麗（００５７１）及寰亞（０８０７５）今早停牌，待聯合發內幕消息

﹡ＨＧＣ環電與ＢＤｘ新加坡數據中心建立高速網絡連接

﹡捷心隆（０２１１５）於馬來西亞大建新工廠擴大產能計劃不變

﹡融信中國（０３３０１）１０月總合約銷售額按年跌２％

﹡大酒店（０００４５）第三季港半島酒店出租率２６％，按年跌９個百分點

﹡當代置業（０１１０７）１０月合約銷售額５０﹒３７億元人民幣，按年升

６０﹒９２％

﹡李嘉誠及李澤鉅再斥２９３２萬元增持長實（０１１１３）８１萬股

﹡雲頂新耀（０１９５２）旗下治療轉移性乳腺癌創新藥完成首例患者給藥

﹡朗生醫藥（００５０３）公布第七次減持計劃，沽司太立４５７萬股



《國企紅籌》﹡聯想集團（００９９２）對本年度業績感到樂觀，受強勁電腦需求帶動



《神州民企》﹡騰訊（００７００）王者榮耀日均用戶破億，成今年全球首個日用戶破億級

遊戲產品；騰訊參與ＷｅＣｈａｔ用戶挑戰美國政府微信禁令訴訟

﹡恆大（０３３３３）９月及１０月合約銷售額按年增５％，有信心可超額完

全年目標



《中國要聞》﹡２０２０胡潤慈善榜：許家印首次成中國首善

﹡不止深圳，１４省市本月起由稅務部門徵收社保費

﹡外媒表示中國佔領尼泊爾邊境土地並建軍事基地

﹡人行就金融控股公司董監高任職備案規定徵求意見；人行工作論文：提升Ａ

股市場與國際市場資金聯通

﹡內地試行非金融企業債務融資工具現金要約收購業務

﹡浦發銀行原副行長穆矢被調查，已於三年前離職

﹡土地註冊處表示１０月份住宅買賣合約按月下跌１﹒５％

﹡屯門帝御．星濤暫超購２５倍，以招標形式推特色單位

﹡利嘉閣按揭代理料定息計劃延長一年兼減息增吸引力

﹡１０月重卡銷量料同比大增４１％，全年銷量或創新高

﹡上月汽車經銷商庫存預警指數按年跌８﹒３個百分點

﹡報告指中國智能手機市場出貨量下滑，惟小米逆勢增長

﹡首三季廣東、江蘇、浙江位列社融規模增量前三甲

﹡全國人大常委會會議下周二至周四在京舉行

﹡商務部表示９月內地服務出口增４﹒１％，由負轉正

﹡習近平主持深改委會議：從嚴打擊證券違法活動

﹡銀保監表示拆解高風險影子銀行業務，打擊非法金融活動

﹡蜆殼全購合營重慶油站權益，傳交易涉資１０億元人民幣

﹡人行１２００億逆回購利率持平，淨投放２００億

﹡中國禁採購至少七類別澳洲大宗商品，中方稱依法依規

﹡傳中國禁進口多種澳洲商品，銅礦及糖被制裁屬首例

﹡傳美國向台灣出售無人機交易接近於國會獲批

﹡上海票交所跨境人民幣貿易融資轉讓服務平台上線

﹡跨境人幣貿易融資轉讓平台上線，首日交易額超１０億

﹡上交所副總經理表示科創板上市總用時平均１９５天

﹡山西焦煤與華為簽署深化戰略合作協議

﹡華為愛爾蘭籍國際媒體事務副總裁深圳猝逝

﹡虛擬幣監管延續高壓，據報徐明星等涉幣案被帶走

﹡內媒表示美團就回Ａ與滬深交易所接觸，選擇上市地將考慮盈利要求

﹡報告指上季全球平板電腦出貨量冠軍為三星，華為季軍



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒２％，報１２７３６﹒０１點



《其他消息》﹡民主派被控違反特權法，林鄭月娥稱無法例指議員不受影響；林鄭稱訪京商

討惠港措施，擬本月２５日發表施政報告

﹡負責製作《鏗鏘集》７﹒２１專題的港台編導被警拘捕

﹡香港電訊前職員涉查閱及公開警員家屬身份判囚兩年

﹡李小加稱香港在金融科技應用方面仍處於長遠路途上

﹡邱騰華稱歡迎更多海外金融科技人才到港

﹡歐達禮稱證監會將就虛擬資產推發牌制度

﹡伍曼儀稱正了解蔡玉玲被捕事件，如有需要將提供協助

﹡港台編導被捕，梁家榮關注會否出現寒蟬效應

﹡盧國華明起出任水務署署長，彭耀雄升任機電工程署署長

﹡深股通額度全日用９﹒５億元；滬股通額度全日用４０﹒６億元，陸股通淨

流入３１億

﹡新巴表示被控不小心駕駛車長若決定抗辯，公司將停止提供法律支援

﹡薛永恆冀設立本地創科生態系統，協助初創公司渡難關

﹡屈臣氏會員數目突破一億，已推展至全球１４個營運市場

﹡怡中航空裁３４０名員工，留任員工放無薪假至明年三月

﹡貿金平台和香港貿易聯動平台跨境合作第一期項目開啟試運行

﹡積金局預計「積金易」平台２０２２年底面世

﹡國泰工會下午召開會員大會商討後續行動

﹡金管局制定促進銀行業採用合規科技兩年計劃；合規科技助降成本，應用不

局限於零售銀行



《螞蟻上市》﹡ＭＳＣＩ表示計劃月底將螞蟻ＡＨ股納入相應指數

﹡人行媒體表示大型科技公司拿金融牌照就需要審慎監管

﹡上市前高管遭約談，投行人士稱不影響螞蟻ＩＰＯ進程

﹡官媒籲監管偽金融科技企業，銀保監批評花唄普而不惠

﹡馬雲頻出「挑機」金句，監管：金融活動全面納入監管

﹡監管急拋網貸新規，螞蟻恐需擴充資本金，拖累增長



《新冠肺炎》﹡本港新增９宗確診，其中３宗本地感染１宗源頭不明

﹡三部門表示今年內因疫情原狀復運進境貨物將豁免徵稅

﹡港府將土耳其列入高風險地區，下周五起生效

﹡４人限聚令延長七天，溜冰場泳池觀眾席社交距離放寬

﹡四間社區檢測中心運作期可延長，服務費上限２４０元

﹡林鄭月娥稱４檢測中心月中啟用，檢測費降至每次２４０元；周四到期的社

交距離措施將延長７日

﹡法國新增病例再創新高，美國新澤西州重症患者增加

﹡梁子超建議當局與酒店業界商討加強防疫

﹡教育局下周起為所有幼稚園、中小學及特殊學校教職員安排病毒檢測

﹡醫管局表示部分門診診所派發樣本包時段延伸至公眾假期

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