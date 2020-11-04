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04/11/2020 07:46

《日出而作》大選日道指升５５４點，螞蟻暫緩上市阿里美股挫８％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７４８０﹒０３　升　５５４﹒９８點╱２﹒０６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３６９﹒１６　升　　５８﹒９２點╱１﹒７８％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　１１１６０﹒５７　升　２０２﹒９６點╱１﹒８５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　５７８６﹒７７　升　１３１﹒８０點╱２﹒３３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２０８８﹒９８　升　３００﹒７０點╱２﹒５５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４８０５﹒６１　升　１１４﹒４７點╱２﹒４４％

　　　　　　　　﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０４﹒６７，歐元兌美元１﹒１７５９
　
　　《最新資訊》﹡新東方每股定價１１９０元，較招股上限低１５％
　　　　　　　　﹡美國９月耐用品訂單修正後按月增１﹒９％
　　　　　　　　﹡豐景台９戶財團７億購，呎價最高６﹒７萬東半山新高
　　　　　　　　﹡集友１年定期息減至１﹒０１厘
　　　　　　　　﹡市場憧憬大選結果可即日公布，美股道指升５５４點
　　　　　　　　﹡美國總統大選下風險意願增強，美元下跌
　　　　　　　　﹡創建集團（０１６０９）料中期虧損增至最多六千萬元
　　　　　　　　﹡佩洛西明言結果倘現爭議，眾院已造好準備決定贏家
　　　　　　　　﹡美國聯邦法院下令郵政署檢查各州是否存在延誤選票
　　　　　　　　﹡特朗普向內華達州法院提上訴，要求暫停克拉克縣點票
　　　　　　　　﹡特朗普在肯塔基州獲勝，暫時擁有１１張選舉人票
　　　　　　　　﹡英國與歐盟仍未能就達成貿易協議收窄分歧
　　　　　　　　﹡垃圾徵費法案委員會，泛民成功「突擊」包攬正副主席
　　　　　　　　﹡６００億螞蟻Ａ股戰配基金續運作，資金無奈鎖一年半
　　　　　　　　﹡井賢棟急開中高層會議，據報螞蟻重新上市要推遲半年
　　　　　　　　﹡消息指美國商務部決定擱置將螞蟻集團列入黑名單
　　　　　　　　﹡專家暫緩螞蟻上市於法有據，監管環境改變是主因
　　　　　　　　﹡港府知悉螞蟻暫緩Ｈ股上市，不涉系統性風險
　　　　　　　　﹡螞蟻致歉投資者，處理好後續工作與監管保持密切溝通
　　　　　　　　﹡螞蟻集團（０６６８８）將不計利息分批退回申請股款
　　　　　　　　﹡螞蟻集團Ａ＋Ｈ股暫緩上市，阿里巴巴ＡＤＳ跌８％
　　　　　　　　﹡證監會關注螞蟻ＩＰＯ退款公平適時及有序進行
　　　　　　　　﹡合生創展（００７５４）１﹒８２億美元入股控股股東在線交易配對業務
　　　　　　　　﹡同得仕（００５１８）出售資產完成，將派發特別股息
　　　　　　　　﹡和泓服務（０６０９３）２７４０萬人幣購兩物業管理商控股權
　　　　　　　　﹡皇朝家居（０１１９８）斥１５００萬元拓商品買賣業務
　　　　　　　　﹡萬科企業（０２２０２）１０月銷售額５２３億人幣，升近２１％
　　　　　　　　﹡僑雄（００３８１）溢價近７％發擴大股本逾３３％，抵８１８８萬元債
　　　　　　　　﹡嘉和生物（０６９９８）旗下免疫疾病新藥上市申請獲中國藥監局受理
　　　　　　　　﹡藥明康德持藥明巨諾公允值收益１２３６萬人幣
　
　　《國企紅籌》﹡中信大錳（０１０９１）建議改名「南方錳業」
　　　　　　　　﹡申萬宏源（０６８０６）獨立非執董楊秋梅辭職
　　　　　　　　﹡首都機場（００６９４）與能源公司重續動力能源供應協議

　　《神州民企》﹡中國恆大（０３３３３）分拆恆大物業，保證配額本月１８日暫停過戶
　　　　　　　　﹡中國燃氣（００３８４）合資擬增資福建燃氣項目
　
　　《中國要聞》﹡光伏玻璃供應告急，六大下游龍頭籲放開產能擴張限制
　　　　　　　　﹡劉鶴指科技自立自強擺首位，將強化國家戰略科技力量
　　　　　　　　﹡十四五規劃四方面部署推動「科技自立自強」
　　　　　　　　﹡十四五規劃落實中央對特區全面管治權
　　　　　　　　﹡習近平表示２０３５年實現經濟總量或人均收入翻一番

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