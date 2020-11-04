《日出而作》大選日道指升５５４點，螞蟻暫緩上市阿里美股挫８％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：

紐約道瓊斯 ２７４８０﹒０３ 升 ５５４﹒９８點╱２﹒０６％

標普５００ ３３６９﹒１６ 升 ５８﹒９２點╱１﹒７８％

納斯達克 １１１６０﹒５７ 升 ２０２﹒９６點╱１﹒８５％

倫敦富時１００ ５７８６﹒７７ 升 １３１﹒８０點╱２﹒３３％

法蘭克福ＤＡＸ １２０８８﹒９８ 升 ３００﹒７０點╱２﹒５５％

巴黎ＣＡＣ４０ ４８０５﹒６１ 升 １１４﹒４７點╱２﹒４４％



﹡香港時間７：３６ａｍ美元兌日圓１０４﹒６７，歐元兌美元１﹒１７５９



《最新資訊》﹡新東方每股定價１１９０元，較招股上限低１５％

﹡美國９月耐用品訂單修正後按月增１﹒９％

﹡豐景台９戶財團７億購，呎價最高６﹒７萬東半山新高

﹡集友１年定期息減至１﹒０１厘

﹡市場憧憬大選結果可即日公布，美股道指升５５４點

﹡美國總統大選下風險意願增強，美元下跌

﹡創建集團（０１６０９）料中期虧損增至最多六千萬元

﹡佩洛西明言結果倘現爭議，眾院已造好準備決定贏家

﹡美國聯邦法院下令郵政署檢查各州是否存在延誤選票

﹡特朗普向內華達州法院提上訴，要求暫停克拉克縣點票

﹡特朗普在肯塔基州獲勝，暫時擁有１１張選舉人票

﹡英國與歐盟仍未能就達成貿易協議收窄分歧

﹡垃圾徵費法案委員會，泛民成功「突擊」包攬正副主席

﹡６００億螞蟻Ａ股戰配基金續運作，資金無奈鎖一年半

﹡井賢棟急開中高層會議，據報螞蟻重新上市要推遲半年

﹡消息指美國商務部決定擱置將螞蟻集團列入黑名單

﹡專家暫緩螞蟻上市於法有據，監管環境改變是主因

﹡港府知悉螞蟻暫緩Ｈ股上市，不涉系統性風險

﹡螞蟻致歉投資者，處理好後續工作與監管保持密切溝通

﹡螞蟻集團（０６６８８）將不計利息分批退回申請股款

﹡螞蟻集團Ａ＋Ｈ股暫緩上市，阿里巴巴ＡＤＳ跌８％

﹡證監會關注螞蟻ＩＰＯ退款公平適時及有序進行

﹡合生創展（００７５４）１﹒８２億美元入股控股股東在線交易配對業務

﹡同得仕（００５１８）出售資產完成，將派發特別股息

﹡和泓服務（０６０９３）２７４０萬人幣購兩物業管理商控股權

﹡皇朝家居（０１１９８）斥１５００萬元拓商品買賣業務

﹡萬科企業（０２２０２）１０月銷售額５２３億人幣，升近２１％

﹡僑雄（００３８１）溢價近７％發擴大股本逾３３％，抵８１８８萬元債

﹡嘉和生物（０６９９８）旗下免疫疾病新藥上市申請獲中國藥監局受理

﹡藥明康德持藥明巨諾公允值收益１２３６萬人幣



《國企紅籌》﹡中信大錳（０１０９１）建議改名「南方錳業」

﹡申萬宏源（０６８０６）獨立非執董楊秋梅辭職

﹡首都機場（００６９４）與能源公司重續動力能源供應協議



《神州民企》﹡中國恆大（０３３３３）分拆恆大物業，保證配額本月１８日暫停過戶

﹡中國燃氣（００３８４）合資擬增資福建燃氣項目



《中國要聞》﹡光伏玻璃供應告急，六大下游龍頭籲放開產能擴張限制

﹡劉鶴指科技自立自強擺首位，將強化國家戰略科技力量

﹡十四五規劃四方面部署推動「科技自立自強」

﹡十四五規劃落實中央對特區全面管治權

﹡習近平表示２０３５年實現經濟總量或人均收入翻一番

