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即市新聞

04/11/2020 07:50

《華爾街內望》市場憧憬大選結果可即日公布，美股道指升５５４點

　　《經濟通通訊社４日專訊》市場憧憬美國總統大選結果結果可即日公布，而拜登當選下有望
達成更多財政刺激措施協議，美股周二（３日）大幅上漲。
　　道指高５５４點或２﹒０６％，報２７４８０點。標指高５８點或１﹒７８％，報３３６９
點。納指高２０２點或１﹒８５％，報１１１６０點。
　　民主黨候選人拜登在全國民意調查中領先總統特朗普，這提高市場對出現明確結果和大選後
出台刺激措施的預期，另外刺激方案將兌現拜登關於基礎設施支出的承諾。
　　另外民主黨有望在１４個競爭激烈的參議院選戰中獲勝，從而完全控制國會，不過當中最少
５個席位的最終結果可能需要幾日或在幾個月才能公布。
　　不過部分意見認為在競爭激烈的搖擺州份兩人勢均力敵，特朗普仍有可能獲得連任所需的
２７０張選舉人票。
　　金融股、工業股領漲超過２％，標普銀行股指數飆升至逾一周以來最高，卡特彼勒
（Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ）漲２﹒７１％，霍尼韋爾漲３﹒２３％。大麻股、可再生能源股走
低。
　　指標十年期國債收益率漲３﹒８個基點，報０﹒８８５７％，稍早曾升至０﹒８９８％，創
６月以來最高。（ａｌ）

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