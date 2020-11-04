《匯市走勢》美國總統大選下風險意願增強，美元下跌

《經濟通通訊社４日專訊》投資者預計美國民主黨總統候選人拜登將贏得總統大選，並推出

新大規模刺激方案提振經濟，美元周二（３日）在風險意願增強之下下跌。

美元指數跌０﹒５１％至９３﹒５５。歐元兌美元跳升０﹒５５％，報１﹒１７０４美元，

曾觸及１﹒１６２１美元技術支持。美元兌日圓跌０﹒１３％至１０４﹒７日圓。

澳元在內等高風險貨幣表現向好，澳元兌美元漲１﹒２５％至０﹒７１４１美元，稍早曾觸

及０﹒７１７４美元，創上月中以來最高。澳洲央行已將利率下調至接近零水平，並加大債券購

買計劃。

拜登在全國民調中領先，但總統特朗普亦接近獲得搖擺州份的支持，讓他可獲得擔任總統所

需的２７０張選舉人票。

有分析認為拜登當選將壓低美元，並將在刺激經濟投入巨資，對貿易採取更自由的態度，繼

而提振其他貨幣，但美元將因此受損。如果民主黨同時掌控參議院，財政支出可能會更高。

聯儲局將於周三（４日）開始為期兩日的會議，另外美國上月就業數據亦備受市場關注。（

ａｌ）



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

