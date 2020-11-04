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即市新聞

04/11/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》保持客觀心態

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。現時值得研究的，為過去兩個交易日港股上升動力主要來自好
友大戶開新倉圖利的買盤，還是淡友大戶平舊倉套利的買盤。觀乎大市交投量的變化，筆者認為
以後者居多。事實上，於美國總統大選舉行前，從高位顯著掉頭回挫的市況反映出淡友大戶曾經
積極進功，好友大戶被迫退守，於本周一（２日）晚才有機會反攻。
　　大家都知道，今天（４日）中午（香港時間）前後點票結果將會不斷地影響港股的走勢，本
周初美股於近期累積了顯著的跌幅，令淡友大戶平掉部分舊倉套利，份屬正常。筆者未敢斷定本
周後市的走向，大家還是先看過大市於選舉結果公布後所作的反應後，才修訂應市策略吧，現階
段只宜按兵不動。最重要的是，投資者應保持客觀的心態，以合適的持貨量看大市變化，暫時減
少投機。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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