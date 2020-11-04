《盤前攻略》螞蟻上市暫緩料打擊阿里，港股今早今高開低走

《經濟通通訊社４日專訊》隔晚為美國總統大選日，在疫情嚴峻情況下，分析預料大選結果

未必即時清晰，甚至出現爭議性結果，美股三大指數則再度攀升，其中道指高收５５０點，銀行

股見有追捧，高盛高收４﹒０６％，摩通升３﹒０９％，美國運通漲３﹒０９％。另外，阿里巴

巴旗下螞蟻集團暫停上市計劃，消息令阿里美股大跌逾８％。最終道指收報２７４８０點，升５

５４點或２﹒０６％；納指收報１１１６０點，升２０２點或１﹒８５％。標指收報３３６９點

，升５８點或１﹒７８％。



＊夜期跌１８９點，ＡＤＲ指數跌逾百點＊



港股夜期收報２４８４０，跌１８９點，低水１００點。

港股ＡＤＲ比例指數跌１３６點收２４８０２點。預託證券表現靠穩，騰訊跌２﹒８０％，

折合港元報５８１﹒２７元。匯控升３﹒４１％，折合港元報３４﹒９５元。中移動升０﹒６６

％，折合港元報４９﹒３７元。友邦升０﹒６８％，折合港元報７８﹒４８元。長和跌０﹒８１

％，折合港元報４８﹒３０元。中行升０﹒２８％，折合港元報２﹒５８元。國壽升０﹒６８％

，折合港元報１７﹒５４元。中海油升０﹒８０％，折合港元報７﹒３５元；中石化升１﹒７２

％，折合港元報３﹒２２元。阿里巴巴跌７﹒６８％，折合港元報２７６﹒７７元。小米升０﹒

７９％，折合港元報２２﹒３８元。



＊港股失守２４８００機會大，投資者部署淡倉＊



隔晚螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）宣布暫援Ａ＋Ｈ上市計劃，阿里巴巴美

股及ＡＤＲ比例指數迅即急挫，預計將影響本港阿里巴巴股價，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ

５０指數現報２５０７２點，升１１６點或０﹒４７％。預計港股今早表現高開低走，港股阿里

巴巴（０９９８８）將拖累本港股市表現，另外騰訊（００７００）ＡＤＲ跌幅亦顯著，相信今

日失守２４８００點機會頗大，建議投資者部署淡倉，特別是科技股，預計將迎來下一波跌幅度

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