  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/11/2020 08:20

《盤前攻略》螞蟻上市暫緩料打擊阿里，港股今早今高開低走

　　《經濟通通訊社４日專訊》隔晚為美國總統大選日，在疫情嚴峻情況下，分析預料大選結果
未必即時清晰，甚至出現爭議性結果，美股三大指數則再度攀升，其中道指高收５５０點，銀行
股見有追捧，高盛高收４﹒０６％，摩通升３﹒０９％，美國運通漲３﹒０９％。另外，阿里巴
巴旗下螞蟻集團暫停上市計劃，消息令阿里美股大跌逾８％。最終道指收報２７４８０點，升５
５４點或２﹒０６％；納指收報１１１６０點，升２０２點或１﹒８５％。標指收報３３６９點
，升５８點或１﹒７８％。

＊夜期跌１８９點，ＡＤＲ指數跌逾百點＊
　
　　港股夜期收報２４８４０，跌１８９點，低水１００點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌１３６點收２４８０２點。預託證券表現靠穩，騰訊跌２﹒８０％，
折合港元報５８１﹒２７元。匯控升３﹒４１％，折合港元報３４﹒９５元。中移動升０﹒６６
％，折合港元報４９﹒３７元。友邦升０﹒６８％，折合港元報７８﹒４８元。長和跌０﹒８１
％，折合港元報４８﹒３０元。中行升０﹒２８％，折合港元報２﹒５８元。國壽升０﹒６８％
，折合港元報１７﹒５４元。中海油升０﹒８０％，折合港元報７﹒３５元；中石化升１﹒７２
％，折合港元報３﹒２２元。阿里巴巴跌７﹒６８％，折合港元報２７６﹒７７元。小米升０﹒
７９％，折合港元報２２﹒３８元。

＊港股失守２４８００機會大，投資者部署淡倉＊

　　隔晚螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）宣布暫援Ａ＋Ｈ上市計劃，阿里巴巴美
股及ＡＤＲ比例指數迅即急挫，預計將影響本港阿里巴巴股價，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ
５０指數現報２５０７２點，升１１６點或０﹒４７％。預計港股今早表現高開低走，港股阿里
巴巴（０９９８８）將拖累本港股市表現，另外騰訊（００７００）ＡＤＲ跌幅亦顯著，相信今
日失守２４８００點機會頗大，建議投資者部署淡倉，特別是科技股，預計將迎來下一波跌幅度
。（ｕｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/11/2020
【螞蟻煞停】螞蟻集團A+H股暫緩上市
香港要聞03/11/2020
【新冠肺炎】林鄭：4檢測中心月中啟用 檢測費降至每次240元
中國故事03/11/2020
《神州經脈》螞蟻臨上市遭監管約談　美大選前外資助陣A股彈
市場動向03/11/2020
恒大金九銀十賣樓1820億創新高 今年前十月抵去年全年
香港政情03/11/2020
【香港政情】林鄭：訪京商討惠港措施　擬本月25日發表施政報告
中國故事03/11/2020
【螞蟻上市】監管急拋網貸新規　螞蟻恐需擴充資本金拖累增長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>