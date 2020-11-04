《缸邊隨筆－石鏡泉》飛越瘋人院

《缸邊隨筆》今年美國的總統選舉，左看右看，都似是個瘋人院活動。不過全世界都被這群

瘋人拖著團團轉，不少人都期待１１月３日的選舉，在１１月４日會有結果，會有嗎？不會有。

怎好？不理這個瘋人院活動好了。



理甚麼好？理李錦囉！



就是那個以前做衍生工具的李錦，退休前他已醉心推廣親子理財，退休後更把全部時間投入

到親子理財。作為父母，你應關注親子理財，沒有子女，就自己學理財。因為今時人生、理財，

是必備的謀生技能。學好了，下半世投資就順手。



＊理財能力乃生活技能 對理財狀況及心理質素均有裨益 冀納入課程＊



研究顯示，在年幼時學習理財，對長大後的理財能力及心理質素均有裨益。較高的理財能力

不僅有助儲蓄、減少債務和改善退休生活（Ｃｏｌｅ﹐Ｐａｕｌｓｏｎ ＆ Ｓｈａｓｔｒｙ﹐

２０１４；Ｊａｍｉｓｏｎ﹐Ｋａｒｌａｎ﹐＆ Ｚｉｎｍａｎ﹐２０１４），還能提高生活滿

意度及減低抑鬱症狀等（Ｇｕｄｍｕｎｓｏｎ ＆ Ｄａｎｅｓ﹐２０１１；Ｘｉａｏ﹐

Ｃｈｅｎ﹐＆ Ｃｈｅｎ﹐２０１４）。因此，家長、教育人士、僱主及社會大眾均視理財能力

為重要的生活技能之一（Ｊｏｈｎｓｏｎ ＆ Ｓｈｅｒｒａｄｅｎ﹐２００７；

Ｓｈｅｒｒａｄｅｎ﹐Ｊｏｈｎｓｏｎ﹐Ｇｕｏ﹐＆ Ｅｌｌｉｏｔｔ﹐２０１１）。



有見及此，李錦博士與香港教育大學在２０１８年底進行了一項關於４Ｓ課程能否改善香港

中學生的理財能力與相關心理質素的有效性研究，共有５間香港中學（為使研究樣本具代表性，

參與者從社會經濟地位分別為高╱中╱低的地區招募）、２４６名中一學生參與（干預組及對照

組各１２３人），學生平均年齡１２歲，以標準化問卷作量化、干預性研究，並採用混合設計方

差分析（ｍｉｘｅｄ ＡＮＯＶＡ），以探討干預組及對照組時間的差別。



＊中學生完成理財課程 理財能力與心理質素均有改善＊



是次研究目的為發掘４Ｓ課程（課程由香港教育大學與李錦開發，共１２單元，每單元為一

小時）在改善香港中學生的理財能力與相關心理質素的有效性。過去研究主要集中在西方國家和

大學生，較少在亞洲地方研究理財教育如何幫助青少年建立更好的理財能力（知識、態度和行為

）及相關的心理質素（延伸滿足、感恩）。



《香港中學生理財課程成效研究報告》顯示，干預組在完成理財課程後，在理財能力（知識

、態度和行為）及相關的心理質素（延伸滿足、感恩）都有顯著的正面改變，例如理財知識增長

了２６％。詳細資料可參閱網站ｃｈｉｌｄｆｉｎａｎｃｉａｌｅｄｕｃａｔｉｏｎ﹒ｏｒｇ。



＊研究結果的意義＊



１﹒本研究發現，在完成理財課程後，中學生的理財能力（知識、態度和行為）都有正面提

升。



２﹒本研究發現，在完成理財課程後，中學生的心理質素（延伸滿足和感恩）都有正面提升

。



３﹒４Ｓ課程（一項自行開發的計劃）展示了其內容，教學法和成果評估的創新性，特別是

與先前的干預研究相比。



４﹒香港與其他華語地區的學校可以將４Ｓ課程納入其正式課程中，以幫助學生改善對其終

身發展至關重要的理財能力。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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