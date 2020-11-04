【螞蟻煞停】證監會：關注螞蟻ＩＰＯ退款公平適時及有序進行

《經濟通通訊社４日專訊》螞蟻集團（０６６８８）（滬﹕６８８６８８）Ａ股及Ｈ股原訂

於本周四（５日）上市，但昨晚集團先後在上交所及港交所發出公告，指公司實際控制人及執行

董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得公司不

符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩上市。



＊關注退款公平適時及有序進行＊



香港證監會回應指，關注點是公開發售和所有有關事項，包括任何延期及認購金額的退款事

宜，都是以公平、適時和有秩序的方式進行。任何有關延遲或取消首次公開招股的決定都是由有

關公司在因應當時的情況諮詢其保薦人後而作出，而有關因素有可能是或有可能不是與該公司有

關。

耀才證券（０１４２８）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，螞蟻Ｈ股暫停上市，事件將如百

威亞太（０１８７６）的翻版，稍後會展開退還本金的安排，至於散戶的孖展利息開支，應該有

可能會繼續支付有關的孖展利息，無法退回。



＊金管局：資金來往進出很正常，有信心維護金融體系穩健＊



螞蟻集團上市觸礁，港匯轉弱，金管局發言人表示，香港作為國際金融中心，資金來往進出

是很正常的。金管局多年來在金融及銀行體系建立了強大的緩衝和抗震能力，銀行體系非常穩健

，流動性充裕，有信心和能力維護香港的貨幣和金融體系穩定。（ｂｌ）

