阿里股價大跌，恒指低開１４９點報２４７９０點，科指跌１１９點

《經濟通通訊社４日專訊》美國迎來總統大選日，目前各州開始公布選票，亞洲股市今早高

開高走，日經升２７３點，台北加權指數升１４４點，港股方面則滴開１４９點，其中阿里巴巴

（０９９８８）期下螞蟻金服暫緩上市，消息拖累阿里股價低開逾９％，為開市表現最差藍籌，

而騰訊（００７００）同樣低走逾４％，港交所（００３８８）則低開３﹒９７％。恆生指數報

２４７９０，跌１４９點或跌０﹒６０％，主板成交４５﹒５５億元。國企指數報１００１４，

跌５７點或跌０﹒５７％。恆生科技指數報７５９４，跌１１９點或跌１﹒５５％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升２﹒３７％，報３４﹒６元，以現價計，該股暫連

升３日，累計升幅７﹒７９％。香港交易所（００３８８）跌３﹒９７％，報３６３元；騰訊控

股（００７００）跌４﹒０１％，報５７４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅４﹒５７

％。中國移動（００９４１）無升跌，報４９﹒０５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒２２％

，報７８﹒９元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅８﹒０１％。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２７２﹒００元 跌９﹒２７％

騰訊控股（００７００） ７４﹒００元 跌４﹒０１％

港交所 （００３８８） ３６３﹒００元 跌３﹒９７％

蒙牛乳業（０２３１９） ３７﹒４０元 跌１﹒４５％

中國人壽（０２６２８） １７﹒２０元 跌１﹒２６％

中國聯通（００７６２） ４﹒８９元 跌１﹒０１％

長和 （００００１） ４８﹒３０元 跌０﹒８２％

舜宇光學（０２３８２） １４０﹒３０元 跌０﹒５０％

吉利汽車（００１７５） １９﹒０２元 跌０﹒３１％

中海外 （００６８８） １９﹒４４元 跌０﹒２１％

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科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴 （０９９８８） ２７２﹒００元 跌９﹒２７％

騰訊控股 （００７００） ５７４﹒００元 跌４﹒０１％

阿里健康 （００２４１） １９﹒９６元 跌３﹒５７％

新東方在線（０１７９７） ２５﹒００元 跌２﹒７２％

眾安在線 （０６０６０） ３８﹒５０元 跌２﹒２８％

微盟集團 （０２０１３） ９﹒９７元 跌１﹒６８％

金山軟件 （０３８８８） ３９﹒６５元 跌１﹒６１％

京東集團 （０９６１８） ３１８﹒８０元 跌０﹒９９％

比亞迪電子（００２８５） ３３﹒６５元 跌０﹒８８％

中興通訊 （００７６３） １８﹒０８元 跌０﹒６６％

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（ｕｌ）

