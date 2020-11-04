《盤後部署》螞蟻暫緩上市對後市影響有限，料上試２５０天線阻力

《經濟通通訊社４日專訊》美國總統大選仍在點票中，美股於大選日造好，道指升５５４點

。不過螞蟻集團（０６６８８）ＡＨ股齊齊暫緩上市，拖累市場氣氛，港股今早表現反覆，恆指

低開１４９點，甫開曾挫２０６點，見２４７３３點半日低，稍穿１００天線（約２４７４８點

）後回勇，曾升１５３點，見２５０９３點續創９月３日以來新高，但仍未站穩兩萬二五，曾復

挫２００點後再轉升。午後個別科技股突圍，港股曾升過百點。尾市再轉跌，２５０００關得而

復失，最終收報２４８８６，跌５３點或跌０﹒２１％，主板成交１７２８﹒２８億元，大增

３３﹒３％。國企指數報１００９９，升２７點或升０﹒２８％。

內地股市反覆向好，上證綜合指數連升三日，收報３２７７，升６點或升０﹒１９％；深證

成份指數報１３６５９，升７９點或升０﹒５９％。兩市成交合計縮減至７２９８億元人民幣。



＊美大選結果支撐黃金投資需求，英國脫歐談判仍未明朗＊



世界黃金協會研究負責人Ｊｕａｎ Ｃａｒｌｏｓ Ａｒｔｉｇａｓ表示，高風險和持有黃

金的機會成本低，這兩點一直是整體上重要因素。今年迄今美國公債孳息率交易大幅下降，降低

了持有黃金的相對機會成本，並使黃金成為更具吸引力的投資。而這些因素不會短期內很快地變

動，尤其是利率也不可能近期內上升，Ａｒｔｉｇａｓ指，這一點不管誰入主白宮都一樣，因為

寬鬆貨幣政策是確保經濟適當反彈的重要一招。Ａｒｔｉｇａｓ提到，倘若競爭激烈、一段時間

內結果未明，可能會導致金融市場的不確定時期，推動更多投資者湧向黃金。因此，任何選舉結

果都可能會支撐黃金投資需求。

英、歐密集式的談判已進行近２周，不過據路透報道，歐盟與英國在最棘手的３個議題仍未

能達成協議。雙方談判代表尋求在捕漁、公平競爭及設立監督機制３項關鍵議題上收窄彼此分歧

。報道引述接近歐盟外交界消息人士稱，脫歐首席談判代表巴尼耶（Ｍｉｃｈｅｌ

Ｂａｒｎｉｅｒ）將於周三，向２７個歐盟成員國大使堅報談判進展時，將以「嚴肅」

（Ｓｏｂｅｒ）作為對談判前景的評估。另一名歐盟消息人士指出，雙方分歧仍然存在。接近英

國政府消息人士則表示，雙方在捕漁議題上沒有進展。英國首相約翰遜的發言人回應傳媒查詢表

示，只有在歐盟認同英國有權控制海域的前提下，雙方才有望解決捕漁分歧。



＊港股若企穩兩萬五，料續揚至牛熊線再遇阻＊



螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市觸礁，震驚中港市場。不過內地經濟持續改善，本港金融市場流動性充

裕，加上美國總統大選結果逐漸明朗，港股今日曾重上２５０００關，可惜未能企穩，但保歷加

通道正在收窄，通道頂（２５０６８點）成為短期阻力，如能以大陽燭撐開，將擴大後市上升空

間。一旦大市企穩兩萬五關，相信下一步阻力為２５０天線（約２５４２６點）。

另外，聯儲局於當地時間周二及三議息，本港周五（６日）早上發表利率決議。市場普遍認

為，於總統換屆期間，１１月利率決議的貨幣政策將按兵不動。投資者期望美國總統大選有結果

後，更多紓困方案即將推出，將進一步利好美股以及環球股市。（ｃａ）

