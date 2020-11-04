【美國大選】特朗普向內華達州法院提上訴，要求暫停克拉克縣點票

《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普的競選團隊、內華達州共和黨周二（３日）要求
內華達州最高法院叫停該州最大縣克拉克縣正在進行的點票工作，並要求加快審理案件，因為簽
名匹配技術的準確性，以及選舉觀察員的監督都存在爭議。
有法官上周曾裁定駁回該案，因為缺乏克拉克縣選舉官員有任何不當行為的證據。不過特朗
普競選團隊強調，如果不推翻裁定，將遭受不可彌補的損害。（ａｌ）
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