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04/11/2020 17:45

《台股攻略－馮偉明》美國總統大選，刺激台股大升１３１點

　　《台股攻略》美國總統大選昨晚（３日）舉行，刺激美股主要指數全面上升。台股今早
（４日亦因選情未明而比較波動，加權指數最終收１２８６７點，大升１３１點，成交金額亦擴
大至新台幣１９２５億元。
　　半導體股今日帶領大市升勢。台積電ＡＤＲ昨晚上升２﹒３％，刺激正股股價今日開高走高
，收新台幣４５０元，升新台幣９元，帶動其相關供應股份同步上揚，包括精測、家登、盟立
、光洋科及京鼎，分別升１％至３％。聯電得到大量買盤入市支持，股價急升近７％，收新台幣
３１﹒６５元，升新台幣１﹒８５元。其他相關股份亦表現出色，包括日月光投控、瑞昱、矽力
─ＫＹ及聯詠等，升勢凌厲。其他大型權值股方面，大立光、鴻海及聯發科收紅盤，分別報新台
幣３１２０元、７８﹒８０元及６７７元，升幅約１％。除半導體股外，被動元件股亦成為今日
市場焦點。國巨強勢持續，收新台幣３８１﹒５０元，升新台幣４元，而旗下奇力新股價亦升近
４％，創九個月新高；凱美則升超過２％。
　　市場憧憬美國總統大選結果塵埃落定後，國會將快速通過更多刺激市場方案，氣氛趨向樂觀
，台股後市將會更加明確。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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