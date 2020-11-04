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即市新聞

04/11/2020 11:52

《窩輪豪情－梁業豪》宜作壁上觀，暫時停戰

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、非
必須性消費業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為吉列汽車（００１７５）、匯控（００００５）與太古地產（０１９７２），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，
則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、石藥集團（０１０９３）與俄侶（００４８６）。
　　表面上，今早（４日）港股大市形勢非常混亂，但其實只是阿里巴巴與騰訊（００７００）
所受的沽壓較大。然而，兩者均喜見大戶買家於低位入市維持秩序，其餘大型股多見大戶買家主
動掃貨。美團（０３３９０）與小米（０１８１０）便是很好的例子。恆指期貨陰陽燭小時圖上
，長身軀的陽燭與長身軀的陰燭相繼出現，證明大市的走勢的確如預期般飄忽。客觀而言，圖長
形勢尚屬偏好，惟ＳＴＣ的％Ｋ急須升回％Ｄ之上企穩。建議投資者繼續只作壁上觀，暫時停戰
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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