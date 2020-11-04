《古臣周記－古臣》４類中資股盈利增長成勢，市況不明穩膽之選

《古臣周記》國企民企每季公布業績，本地薑沒有呢個習慣，每季派成績表，有說或令上市

公司追逐短期利潤而不顧長遠增長，論點是對是錯，阿臣不作討論，但中資股公布第三季（Ｑ３

）成績表，相信可以令大家多些數據了解現況，從中找出Ｑ４以至明年Ｑ１嘅投資目標。

外電統計喺疫情衝擊下，Ａ股上市公司盈利增長，經過十五年來最差半年之後，Ｑ３業績增

速同比有望創下三年來最大。

據外電上周公布，統計出約３４００家Ａ股上市公司Ｑ３數據，整體淨利潤同比增長約３７

巴仙，為２０１７年以來最高嘅Ｑ３業績增速。雖然當時統計未有包括約６００家嘅公司數據，

但８５巴仙Ａ股公司盈虧損表現據仍極具參考價值。



＊醫療、主要消費、公用事業季度盈利升約四成＊



數據統計Ａ股公司，分為１１大行業，Ｑ３除傳媒業以外，其他１０行業均錄得盈利增長，

能源行業淨利增長１３６巴仙，醫療、主要消費、公用事業分別增長４０至４７巴仙，而科技行

業增長２９巴仙，工業上升３５巴仙。

一個季度業績不能作準，我們睇返截至今年６月底止上半年數據。Ａ股上市公司中，半年整

體盈利跌１７﹒４巴仙，業績差自然受疫情打擊。能源行業半年盈利跌約１００巴仙，惟有４個

行業喺疫情下盈利仍然上升，包括主要消費行業，增長３４巴仙，科技業上升２１巴仙，醫療行

業及公共事業分別增長１２巴仙及７巴仙。

若果將半年數據與Ｑ３數據拍埋一起看，上述４個行業Ｑ３增長均加快，其中公用事業及醫

療行業增長最大。



＊科技、醫療行業抗疫能力佳，細分板塊吼龍頭股＊



大體去看，環球魚缸風險因素持續加大，國際政局今年餘下時間以至明年首年，相信仍然不

明朗，經濟下行及疫情風險持續。投資者喺呢Ｄ時間入市，自然要控制好注碼，做好資產配置，

只宜用部分資金買股，由上而下選擇，出錯嘅可能性降低。

阿臣估計，今年餘下時間以至明年上半年，中資股最為穩當，主要原因係神州「十四五規劃

」明年喺開局嘅一年，開好個頭最為重要，而喺環球疫情下，神州經濟復甦最快。按盈利增長趨

勢看，上述４個行業料持續提升。持股板塊有盈利支撐，穩穩陣陣，選擇出錯嘅機會下降。

科技行業及醫療行業股份抗「疫」能力故佳，平均盈利增長穩定快速，但係個別公司差別異

常大，投資者為低風險，選股以各分細類行業嘅龍頭股，應該唔會點錯。

主要消費行業包括個人用品、農牧漁產品、飲料等等，對應可選消費行業（包括家電、汽車

等），受經濟不穩定嘅因素及居民可支配收入變化嘅影響比較小，持股可守可攻。公用事業行業

，主要包括水電煤等等類別，主要跟隨經濟增長發展。

總括而言，魚缸是牛是熊，小投資者無得控，可以控制嘅就只有注碼，考慮自由持貨能力，

以選股，就可以買入「牛市行業」股而捨棄「熊市行業」股。

阿臣個倉本周仍然維持不變。螞蟻集團（０６６８８）上市突然煞停，主要股東阿里巴巴（

０９９８８）即時大幅回落，阿臣持續暫時觀望一下，再作部署。



表列截至１１月４日早上１１時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３７７﹒５０ １３７７５

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １０１﹒８０ ２０３６０

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２７７﹒２０ ５５４４０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３６５﹒２０ ３６５２０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ９５﹒５０ ９５５０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ３２﹒５５ ６５１００

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股票市值 ： ２００７４５元

剩餘現金 ： ３６４１４元

組合淨值 ： ２３７１５９元

組合本月收益表現： ＋１﹒１％（截至上月底止組合淨值：２３４５４４元）

組合累計收益表現： ＋１２５﹒９％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１１月４日早上１１時

