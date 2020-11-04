《談國論企－黎偉成》要基本實現國防和軍隊現代化

《談國論企》中共中央１９屆五中全會不僅通過的「十四五」規劃的建議，更對２０３５年

基本實現社會主義現代化遠景目標時，指出要「基本實現國防和軍隊現代化」，作為「平安中國

建設達到更高水平」的其中重要力量。此策甚是，因強國必須有強軍，始可以保證國家、企業和

人民的財富、利益不被會被他國強搶魯奪；更有現實的需求，特別是美帝國主義者不僅在政經圍

堵，且在軍事上對中國耀武揚威，甚至企圖挺台獨，要狠打之。



＊捍衛國家主權和為海上絲綢之路護航＊



１９屆五中全會於２０２０年１０月２９日通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展

第１４個五年規劃和２０３５年遠景目標的建議》（簡稱《建議》），對「十四五」時期的經濟

社會發展的指導思想和必須遵循的原則和具體要求的同時，更提出到２０３５年基本實現社會主

義現代化遠景目標，強調「經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅提升」，並在經濟總量和城鄉

居民人均收入、關鍵核心技術、新型工業化信息化城鎮化農業等現代化等主要方面的發展藍圖，

即使淡淡地提出「基本實現國防和軍隊現代化」的要求，是廣為關注的一個必不可少的重點。

強國必須要有強軍的強力支持，很有必要，乃因（一）世界強國歷來都要有強大的軍隊，特

別是強大的海軍，而（１）惡劣的例子，為：近代強國之強軍，則是霸道表現，遠者如英國，當

年憑其海軍到處強搶他國之地作殖民地，如今之美國更以強大的航空母艦戰鬥群到處耀武揚威，

當然有需要抗而反之，由是沒有強大的軍隊和國防，就難以衛國保家，就會受到軍國主義者的欺

凌，中國曾飽受「八國聯軍」、日本的「三光」侵略等沉痛歷史，抗外侮，便是中共要「基本實

現國防和軍隊現代化」之因。

至（２）中國之明朝，鄭和之七下西洋，遠到歐洲，並建立海洋的絲綢之路，是之為王道之

舉。到如今，中華人民共和國要建立強大的國防與軍隊，特別是以航空母艦戰鬥群為主的海軍力

量，目的是要維護領海與國土的主權，當然包括台灣在內，和為「一帶一路」的新海洋的等，政

策與策略王道者也。

重要的是（二）中國面對以特朗普為主的美國一眾政棍，瘋狂地採取仇華壓華極惡行動衝擊

，也就很有需要加速建設強大的國防與軍隊，因美帝國白人主義者對華在經貿、科技、企業、個

人等狠狠地作出種種打擊，而未有任何「得益」，近期在香港、台灣等主權問題落「獨」，可謂

毒如蛇蠍。美國政棍搞「港獨」多年，終被《港區國安法》於２０２０年７月１日實施打殘，唯

有在「台獨」上下其手，而台灣「獨」之又「獨」的民進黨人當然「受寵若驚」，但愈「獨」就

愈是中毒，大陸一定不會輕輕放過，近期的實彈海上特別是「登島」軍演，作出十分嚴正的警告

。

和（三）美國軍艦、軍機近期頻於中國南海活動，同樣是十分嚴重的惡意軍事挑釁行動，為

中國得進一步強化和提升國防與軍隊力量和素質之因。



＊國防科技化信息化現代化要強航母戰鬥群＊



由是中國在「基本實現國防和軍隊現代化」，會在多個方面做：（Ｉ）以科技化、信息化和

現代化強軍。「十四五」規劃等建議力表要把科技自立自強，作為國家發展的戰略支撐，以達致

加快建設科技強國的目標，當然包括國防和軍隊的科技化，而這在一旦出現外來的軍事挑釁，有

強力的科技、信息等支持，殺來犯之敵，贏面當高。

當然要（ＩＩ）作出更為重大的國防和軍隊的實體投資，以提升戰鬥力，而航空母艦戰鬥群

的擴大和素質的提升，必不可少。有傳中國在建造第二艘航空母艦，我相信會陸續投建，因（ｉ

）中國的海岸線相當長和廣闊，需要有更多更多的艦艇保衛主權不受外來侵犯，更建議

（ｉｉ）多建航母，特別是核動航母，以保護和支持中國的各類船隻作遠洋的航行，不受不必要

的干擾。

美帝全面打壓中國，已為重點「國策」，中國要好好保護本國的合法合理和應有的權益，就

一定要有強大的國防和軍隊，始能在外交上講嚴正之話。（論「十四五」規劃專題，之三）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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