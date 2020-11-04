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04/11/2020 09:30

《談國論企－黎偉成》要基本實現國防和軍隊現代化

　　《談國論企》中共中央１９屆五中全會不僅通過的「十四五」規劃的建議，更對２０３５年
基本實現社會主義現代化遠景目標時，指出要「基本實現國防和軍隊現代化」，作為「平安中國
建設達到更高水平」的其中重要力量。此策甚是，因強國必須有強軍，始可以保證國家、企業和
人民的財富、利益不被會被他國強搶魯奪；更有現實的需求，特別是美帝國主義者不僅在政經圍
堵，且在軍事上對中國耀武揚威，甚至企圖挺台獨，要狠打之。
　
＊捍衛國家主權和為海上絲綢之路護航＊
　
　　１９屆五中全會於２０２０年１０月２９日通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展
第１４個五年規劃和２０３５年遠景目標的建議》（簡稱《建議》），對「十四五」時期的經濟
社會發展的指導思想和必須遵循的原則和具體要求的同時，更提出到２０３５年基本實現社會主
義現代化遠景目標，強調「經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅提升」，並在經濟總量和城鄉
居民人均收入、關鍵核心技術、新型工業化信息化城鎮化農業等現代化等主要方面的發展藍圖，
即使淡淡地提出「基本實現國防和軍隊現代化」的要求，是廣為關注的一個必不可少的重點。
　　強國必須要有強軍的強力支持，很有必要，乃因（一）世界強國歷來都要有強大的軍隊，特
別是強大的海軍，而（１）惡劣的例子，為：近代強國之強軍，則是霸道表現，遠者如英國，當
年憑其海軍到處強搶他國之地作殖民地，如今之美國更以強大的航空母艦戰鬥群到處耀武揚威，
當然有需要抗而反之，由是沒有強大的軍隊和國防，就難以衛國保家，就會受到軍國主義者的欺
凌，中國曾飽受「八國聯軍」、日本的「三光」侵略等沉痛歷史，抗外侮，便是中共要「基本實
現國防和軍隊現代化」之因。
　　至（２）中國之明朝，鄭和之七下西洋，遠到歐洲，並建立海洋的絲綢之路，是之為王道之
舉。到如今，中華人民共和國要建立強大的國防與軍隊，特別是以航空母艦戰鬥群為主的海軍力
量，目的是要維護領海與國土的主權，當然包括台灣在內，和為「一帶一路」的新海洋的等，政
策與策略王道者也。
　　重要的是（二）中國面對以特朗普為主的美國一眾政棍，瘋狂地採取仇華壓華極惡行動衝擊
，也就很有需要加速建設強大的國防與軍隊，因美帝國白人主義者對華在經貿、科技、企業、個
人等狠狠地作出種種打擊，而未有任何「得益」，近期在香港、台灣等主權問題落「獨」，可謂
毒如蛇蠍。美國政棍搞「港獨」多年，終被《港區國安法》於２０２０年７月１日實施打殘，唯
有在「台獨」上下其手，而台灣「獨」之又「獨」的民進黨人當然「受寵若驚」，但愈「獨」就
愈是中毒，大陸一定不會輕輕放過，近期的實彈海上特別是「登島」軍演，作出十分嚴正的警告

　　和（三）美國軍艦、軍機近期頻於中國南海活動，同樣是十分嚴重的惡意軍事挑釁行動，為
中國得進一步強化和提升國防與軍隊力量和素質之因。
　　
＊國防科技化信息化現代化要強航母戰鬥群＊
　　
　　由是中國在「基本實現國防和軍隊現代化」，會在多個方面做：（Ｉ）以科技化、信息化和
現代化強軍。「十四五」規劃等建議力表要把科技自立自強，作為國家發展的戰略支撐，以達致
加快建設科技強國的目標，當然包括國防和軍隊的科技化，而這在一旦出現外來的軍事挑釁，有
強力的科技、信息等支持，殺來犯之敵，贏面當高。
　　當然要（ＩＩ）作出更為重大的國防和軍隊的實體投資，以提升戰鬥力，而航空母艦戰鬥群
的擴大和素質的提升，必不可少。有傳中國在建造第二艘航空母艦，我相信會陸續投建，因（ｉ
）中國的海岸線相當長和廣闊，需要有更多更多的艦艇保衛主權不受外來侵犯，更建議
（ｉｉ）多建航母，特別是核動航母，以保護和支持中國的各類船隻作遠洋的航行，不受不必要
的干擾。
　　美帝全面打壓中國，已為重點「國策」，中國要好好保護本國的合法合理和應有的權益，就
一定要有強大的國防和軍隊，始能在外交上講嚴正之話。（論「十四五」規劃專題，之三）
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
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