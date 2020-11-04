《異動股》阿里巴巴開插逾９％螞蟻暫緩Ａ＋Ｈ上市，騰訊跌４％

《經濟通通訊社４日專訊》原本今早公布招股結果的螞蟻集團（０６６８８）昨晚煞停Ａ＋

Ｈ上市，母企阿里巴巴（０９９８８）開跌９﹒２７％，報２７２元，創逾一個月低；成交約８

６３０股，涉資２５９萬元。

阿里巴巴美國掛牌ＡＤＳ隔晚跌８﹒１０％報２８５﹒５７美元，１份ＡＤＳ相當於８股，

即每股約２７６﹒７港元。

上交所稱，近日螞蟻集團公司實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總經理被有關部門聯合進行

監管約談，集團亦報告其金融科技監管環境發生變化等重大事項。上交所認為，該重大事項可能

導致螞蟻集團不符合發行上市條件或者信息披露要求。因此根據有關條例，並徵詢保薦機構的意

見，決定暫緩螞蟻集團星期四（５日）的上市。與此同時，螞蟻集團公布星期四Ｈ股上市計劃亦

暫緩。

騰訊控股（００７００）跌４﹒０１％，報５７４元；科指開跌１﹒５６％或１１９點，報

７５９４點。

中金公司（０３９０８）開跌４﹒１７％，報１８﹒４元；成交約３０萬股，涉資５５６萬

元。

現時，恆生指數報２４７９０，跌１４９點或跌０﹒６０％，主板成交４５﹒５５億元。國

企指數報１００１４，跌５７點或跌０﹒５７％。

上證綜合指數報３２７３，升２點或升０﹒０７％，成交２４﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１３５８６，升６點或升０﹒０５％，成交３６﹒３０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里系：

阿里巴巴（０９９８８） ２７２﹒００元 跌９﹒２７％

阿里健康（００２４１） １９﹒９４元 跌３﹒６７％

阿里影業（０１０６０） １﹒０１元 跌０﹒９８％

高鑫零售（０６８０８） ８﹒３４元 跌１﹒７７％



ＴＭＸ：

騰訊控股（００７００） ５７４﹒００元 跌４﹒０１％

美團 （０３６９０） ２９７﹒００元 升０﹒３４％

小米集團（０１８１０） ２２﹒２０元 無升跌



香港銀行

匯豐控股（００００５） ３４﹒６０元 升２﹒３７％

恆生銀行（０００１１） １２５﹒９０元 無升跌

中銀香港（０２３８８） ２２﹒８０元 升１﹒１１％



內銀：

建設銀行（００９３９） ５﹒７５元 升１﹒９５％

中信銀行（００９９８） ３﹒３５元 升１﹒２１％

農業銀行（０１２８８） ２﹒７６元 無升跌

工商銀行（０１３９８） ４﹒６７元 升１﹒５２％



劵商：

中金公司（０３９０８） １８﹒４０元 跌４﹒１７％

海通國際（００６６５） １﹒８５元 無升跌

中信証券（０６０３０） １７﹒１０元 跌０﹒２３％

招商證券（０６０９９） １０﹒００元 無升跌

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（ｎｓ）

