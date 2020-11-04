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04/11/2020 09:22

《異動股》港交所（３８８）低開近４％，螞蟻世紀ＩＰＯ急煞停

　　《經濟通通訊社４日專訊》螞蟻集團（０６６８８）上市意外煞停，港交所（００３８８）
股價受拖累，開跌３﹒９７％，報３６３元；成交約６４萬股，涉資２﹒３４億元。
　　上海及港交所已分別發公告，指由於金融科技監管環境轉變，可能令螞蟻不符合上市條件，
宣布暫緩螞蟻的Ａ股及Ｈ股上市。港交所又回應說，不評論個別上市申請或發行人，重申香港仍
然是亞洲首屈一指的國際ＩＰＯ市場，交易所今年已經歡迎超過１２０家公司上市。
　　而作為Ａ＋Ｈ上市保薦人的中金公司（０３９０８）同樣有沽壓，急跌４﹒１７％，報１８
﹒４元；科創板上市的保薦人的中信建投（０６０６６）軟０﹒３％，報９﹒９２元。
　　現時，恆生指數報２４７９０，跌１４９點或跌０﹒６０％，主板成交４５﹒５５億元。國
企指數報１００１４，跌５７點或跌０﹒５７％。
　　上證綜合指數報３２７３，升２點或升０﹒０７％，成交２４﹒２０億元人民幣。
　　深證成份指數報１３５８６，升６點或升０﹒０５％，成交３６﹒３０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所　（００３８８）　３６３﹒００元　　　跌３﹒９７％
　　廣發証券（０１７７６）　　１０﹒８８元　　　升０﹒５５％
　　國泰君安（０２６１１）　　１０﹒５４元　　　跌０﹒５７％
　　中金公司（０３９０８）　　１８﹒４０元　　　跌４﹒１７％
　　中信証券（０６０３０）　　１７﹒１０元　　　跌０﹒２３％

　　中信建投（０６０６６）　　　９﹒９２元　　　跌０﹒３０％
　　光大證券（０６１７８）　　　６﹒６７元　　　無升跌
　　海通證券（０６８３７）　　　６﹒６２元　　　無升跌
　　中國銀河（０６８８１）　　　４﹒５３元　　　跌０﹒６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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