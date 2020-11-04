《異動股》港交所（３８８）低開近４％，螞蟻世紀ＩＰＯ急煞停

《經濟通通訊社４日專訊》螞蟻集團（０６６８８）上市意外煞停，港交所（００３８８）

股價受拖累，開跌３﹒９７％，報３６３元；成交約６４萬股，涉資２﹒３４億元。

上海及港交所已分別發公告，指由於金融科技監管環境轉變，可能令螞蟻不符合上市條件，

宣布暫緩螞蟻的Ａ股及Ｈ股上市。港交所又回應說，不評論個別上市申請或發行人，重申香港仍

然是亞洲首屈一指的國際ＩＰＯ市場，交易所今年已經歡迎超過１２０家公司上市。

而作為Ａ＋Ｈ上市保薦人的中金公司（０３９０８）同樣有沽壓，急跌４﹒１７％，報１８

﹒４元；科創板上市的保薦人的中信建投（０６０６６）軟０﹒３％，報９﹒９２元。

現時，恆生指數報２４７９０，跌１４９點或跌０﹒６０％，主板成交４５﹒５５億元。國

企指數報１００１４，跌５７點或跌０﹒５７％。

上證綜合指數報３２７３，升２點或升０﹒０７％，成交２４﹒２０億元人民幣。

深證成份指數報１３５８６，升６點或升０﹒０５％，成交３６﹒３０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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港交所 （００３８８） ３６３﹒００元 跌３﹒９７％

廣發証券（０１７７６） １０﹒８８元 升０﹒５５％

國泰君安（０２６１１） １０﹒５４元 跌０﹒５７％

中金公司（０３９０８） １８﹒４０元 跌４﹒１７％

中信証券（０６０３０） １７﹒１０元 跌０﹒２３％



中信建投（０６０６６） ９﹒９２元 跌０﹒３０％

光大證券（０６１７８） ６﹒６７元 無升跌

海通證券（０６８３７） ６﹒６２元 無升跌

中國銀河（０６８８１） ４﹒５３元 跌０﹒６６％

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（ｃａ）

