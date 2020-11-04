《異動股》ＡＴＭＸＪ走勢異，資金追買小米美團京東，沽阿里騰訊

《經濟通通訊社４日專訊》ＡＴＭＸＪ走勢異，資金借螞蟻集團（０６６８８）暫緩上市消

息，沽出阿里（０９９８８）及騰訊控股（００７００），買入小米集團（０１８１０）、美團

（０３６９０）及京東集團（０９６１８）。小米集團現價升８﹒７８４％，報２４﹒１５０元

，以現價計，該股暫連升６日，累計升幅１４﹒４５％。該股成交約３﹒２２億股，涉資

７５﹒５８億元。美團盤中見３１８﹒４元上市新高，現價升６﹒６８９％，報３１５﹒８００

元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅９﹒５８％。京東集團（０９６１８）盤中見

３３７﹒６元上市新高，最新升４﹒３４８％，報３３６﹒０００元，以現價計，該股暫連升３

日，累計升幅６﹒６％。

騰訊跌０﹒０８４％，報５９７﹒５００元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

０﹒６７％。阿里巴巴跌６﹒５３８％，報２８０﹒２００元。

現時，恆生指數報２５０４０，升１００點或升０﹒４０％，主板成交１４３３﹒５６億元

。國企指數報１０１６４，升９３點或升０﹒９２％。恆生科技指數報７８０６，升９２點或升

１﹒１９％。

即月期指新報２４９６９，跌６０點，低水７２點。即月國指期貨報１０１３９，升２３點

，低水２６點。

上證綜合指數報３２７７，升６點或升０﹒１９％，成交２７０７﹒２４億元人民幣。深證

成份指數報１３６５９﹒５０，升７９點或升０﹒５９％，成交４５９０﹒３６億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團－Ｗ（０１８１０） ２４﹒１５０元 升８﹒７８４％

美團－Ｗ（０３６９０） ３１５﹒８００元 升６﹒６８９％

京東集團－ＳＷ（０９６１８） ３３６﹒０００元 升４﹒３４８％

騰訊控股（００７００） ５９７﹒５００元 跌０﹒０８４％

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２８０﹒２００元 跌６﹒５３８％

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（ｅｃ）

