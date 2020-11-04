《美元走勢－羅明立》大選不明朗因素料支持短線美元回升

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒３４ １０４﹒３７ １０４﹒９５

歐元╱美元 １﹒１６７０ １﹒１６０３ １﹒１６５２

英鎊╱美元 １﹒３１４０ １﹒２９３４ １﹒２９９４

美元╱瑞郎 ０﹒９１９６ ０﹒９０８９ ０﹒９１５５

美元╱港元 ７﹒７５３６ ７﹒７５０９ ７﹒７５１５

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《美元走勢》美國總統大選進入點票階段，此前由於市場認為拜登可望勝出，甚至民主黨可

控制兩院，刺激風險胃納上升，美元下跌，非美貨幣全面造好。歐元升至１﹒１７６０，澳元更

在央行減息後的低位反彈於２００點，但其後受開票結果影響而抹去大部分升幅。民主共和黨候

選人各自取得具有優勢的州份，拜登暫時領先但搖擺州分則中特朗普優勢較大，有望後來居上。

市場短線觀望氣氛濃厚，亦預期選舉結果可能延後的情況，料不明朗因素會支持短線美元回升。

澳洲央行昨日（３日）決定減息１５個基點至０﹒１％，符合市場預期，並宣布將資產購買

規模增加１０００億澳元，以應對新冠肺炎疫情對經濟的打擊。澳洲央行將利率降至紀錄新低，

為該行在３月以來第二度減息，並計劃於未來６個月購買５年至１０年的國債，規模達１０００

億澳元。央行預期未來三年內不會加息，並表示如有必要，委員會準備採取更多措施。市場預期

央行再減息機會不大，匯價反而回穩，０﹒７０是重要支持，短期澳元或於０﹒７０００╱

０﹒７２５０區間上落，視乎美國總統選舉結果而定。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１６２０ １﹒１７５０ １﹒１５８０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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