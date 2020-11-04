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即市新聞

04/11/2020 15:41

《美元走勢－羅明立》大選不明朗因素料支持短線美元回升

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒３４　　　１０４﹒３７　　　１０４﹒９５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６７０　　　１﹒１６０３　　　１﹒１６５２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１４０　　　１﹒２９３４　　　１﹒２９９４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１９６　　　０﹒９０８９　　　０﹒９１５５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３６　　　７﹒７５０９　　　７﹒７５１５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國總統大選進入點票階段，此前由於市場認為拜登可望勝出，甚至民主黨可
控制兩院，刺激風險胃納上升，美元下跌，非美貨幣全面造好。歐元升至１﹒１７６０，澳元更
在央行減息後的低位反彈於２００點，但其後受開票結果影響而抹去大部分升幅。民主共和黨候
選人各自取得具有優勢的州份，拜登暫時領先但搖擺州分則中特朗普優勢較大，有望後來居上。
市場短線觀望氣氛濃厚，亦預期選舉結果可能延後的情況，料不明朗因素會支持短線美元回升。
　　澳洲央行昨日（３日）決定減息１５個基點至０﹒１％，符合市場預期，並宣布將資產購買
規模增加１０００億澳元，以應對新冠肺炎疫情對經濟的打擊。澳洲央行將利率降至紀錄新低，
為該行在３月以來第二度減息，並計劃於未來６個月購買５年至１０年的國債，規模達１０００
億澳元。央行預期未來三年內不會加息，並表示如有必要，委員會準備採取更多措施。市場預期
央行再減息機會不大，匯價反而回穩，０﹒７０是重要支持，短期澳元或於０﹒７０００╱
０﹒７２５０區間上落，視乎美國總統選舉結果而定。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１６２０　　　１﹒１７５０　　　１﹒１５８０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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