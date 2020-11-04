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即市新聞

04/11/2020 19:30

《再戰明天》阿里巴巴派業績，美國公布首次申請失業救濟金人數

　　《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日），英倫銀行公布利率決定，美國公布首次申請失業
救濟金人數。

＊英倫銀行公布利率決定＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：００ｐｍ，歐洲央行管委霍爾茨曼在為期兩天的
中歐、東歐、東南歐及新冠疫情危機會議致開幕詞，並擔任一場小組討論主席。
　　１１：００ｐｍ，歐洲央行管委魏德曼發表講話。７：４０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯
發表講話。１１：１０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾在波恩大學主辦的網路研討會發表講話。
　　８：００ｐｍ，英倫銀行公布利率決定、會議記錄和貨幣政策報告。

＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明午４：００ｐｍ，台灣公布１０月核心消費者物價指數，年率料維持於
０﹒２５％。１０月消費者物價指數，年率跌幅料由０﹒５８％收窄至０﹒２％。
　　６：００ｐｍ，歐元區公布９月零售銷售，年率料由３﹒７％下滑至２﹒８％。
８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。９：３０ｐｍ，美國公布第三季非
農業生產力，料由１０﹒１％下滑至５﹒６％。首次申請失業救濟金人數料由７５﹒１萬降至
７３﹒５；連續申請失業救濟金人數料由７７５﹒６萬下滑至７２０萬。

＊思捷和阿里巴巴派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：思捷環球（００３３０）和阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）等。（ｈｏ）

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