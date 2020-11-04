《再戰明天》阿里巴巴派業績，美國公布首次申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日），英倫銀行公布利率決定，美國公布首次申請失業

救濟金人數。



＊英倫銀行公布利率決定＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：００ｐｍ，歐洲央行管委霍爾茨曼在為期兩天的

中歐、東歐、東南歐及新冠疫情危機會議致開幕詞，並擔任一場小組討論主席。

１１：００ｐｍ，歐洲央行管委魏德曼發表講話。７：４０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯

發表講話。１１：１０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾在波恩大學主辦的網路研討會發表講話。

８：００ｐｍ，英倫銀行公布利率決定、會議記錄和貨幣政策報告。



＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明午４：００ｐｍ，台灣公布１０月核心消費者物價指數，年率料維持於

０﹒２５％。１０月消費者物價指數，年率跌幅料由０﹒５８％收窄至０﹒２％。

６：００ｐｍ，歐元區公布９月零售銷售，年率料由３﹒７％下滑至２﹒８％。

８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。９：３０ｐｍ，美國公布第三季非

農業生產力，料由１０﹒１％下滑至５﹒６％。首次申請失業救濟金人數料由７５﹒１萬降至

７３﹒５；連續申請失業救濟金人數料由７７５﹒６萬下滑至７２０萬。



＊思捷和阿里巴巴派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：思捷環球（００３３０）和阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）等。（ｈｏ）

