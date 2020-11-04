【金融科技周】匯控：不排除以內部發展及收購等途徑發展金融科技

《經濟通通訊社４日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續，匯控（００００５）行政總裁祈耀

年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）表示，疫情對銀行營運有一定影響，但集團逾９０％員工受疫情影

響需在家遙距工作，銀行仍維持正常運作。在疫情導致經濟下行，加上地緣政治風險和英國脫歐

等因素，疫情期間的貸款數字仍有增加。

祈耀年在香港金融科技周網上論壇上指，集團仍對香港市場感興奮，並將繼續投資於香港市

場。另一方面，集團亦早已對大灣區的發展制定了清晰的戰略，而該戰略至今仍無改變，大灣區

與香港鄰近，該行繼續協助客戶發展兩地業務。

祈耀年又指，仍相信客戶非常重視集團的國際性業務，而集團亦致力於跟隨和協助客戶去發

展業務。他指，明白目前的地緣政治環境非常艱難，集團的業務亦正面臨一些挑戰，並需要解決

，尤其是歐美地區的業務，目前集團亦正在處理有關問題，而匯控將繼續協助客戶擴展其業務至

全球，同時亦期望投放更多在數碼化客戶體驗上。

此外，他又表示，數碼化令環球經濟加快復甦，集團亦在進行數碼化轉型，但強調仍重視客

戶關係和互動，而電子化是另一個業務渠道，增加協同效應，認為科技不能取代員工。他亦透露

，在發展金融科技上，不排除尋求內部發展、收購或建立合營公司，亦不怕行業競爭，集團將繼

續適當投資於科技。（ｓｋ）

