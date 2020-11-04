《小傳日記》花旗選總統，魚缸上下捅，二萬五又失，阿里好委屈

《小傳日記》花旗國大選日完結，全球都留意緊，因為結果會主導未來股市去向啊嘛！而今

日香江魚缸都真係峰迴路轉，全日好似跟住選票走勢咁行，今早低開百幾點後又高走，升穿過二

萬五之後又跌返落去，雖然午後升勢平平，但尾市再度失守。今日焦點落係阿里巴巴

（０９９８８）身上，因為螞蟻集團突然話暫停上市，借大額孖展真係喊出嚟啦！最後「孖屐」

都係微微收跌，報２４８８６，跌５３點或唔夠半巴仙，主板成交１７２８﹒２８億銀，大增三

成三。國企指數報１００９９，升２７點或升近半巴仙。恆生科技指數報７７５８，升４３點或

升逾半巴仙。

神州Ａ場今日收漲，上證綜指三連升，報３２７７，升６點或唔夠半巴仙；深證成份指數報

１３６５９﹒５０，升７９點或逾半巴仙。兩市全日成交７２９７億銀人仔。

睇睇大隻藍戰士先，大象（００００５）無升跌，報３３﹒８銀；生發發（００３８８）潛

近２巴仙，報３７１﹒６銀；建行（００９３９）無升跌，報５﹒６４銀；中移動

（００９４１）跌逾２巴仙，報４８﹒０５銀。ＡＩＡ（０１２９９）升近１巴仙，報７８﹒５

銀。



＊螞蟻無得上阿里股價傷，磚頭有運行九置股價盞＊



因為螞蟻集團暫停上市計劃關係，令到阿里隔晚美股同ＡＤＲ都潛水，今日港股呢邊又會好

過呢？阿里急瀉近８巴仙，報２７７﹒２銀；ＱＱ（００７００）跟跌近２巴仙，報５８８﹒５

銀。不過美團（０３６９０）飆逾６巴仙，報３１３﹒８銀；小米集團（０１８１０）漲近８巴

仙，報２３﹒９５銀；金蝶國際（００２６８）抽高逾一成，報２２﹒８５銀。

雖然政府宣布社交限聚令延長一，不過好似無法阻擋磚頭佬氣勢，恆基地產（０００１２）

彈近２巴仙，報２８﹒７銀；新世界發展（０００１７）升近１巴仙，報３７﹒０５銀；恆隆地

產（００１０１）飛起近２巴仙，報２０﹒１５銀；太古地產（０１９７２）跳高近２巴仙，報

２１﹒４５銀；九倉置業（０１９９７）撐起逾３巴仙，報３２﹒８５銀。



＊神州復甦快車佬好世界，大行狂吹奏濠賭佬優秀＊



新能源汽車產業發展規劃勁有力，加上花旗都認同神州強力措施有效掌控疫情，令汽車行業

快快復甦，花旗同國泰君安都升咗吉利「他屐」，其中前者仲好大方上調近４成，吉利

（００１７５）跳高逾３巴仙，報１９﹒６８銀。新能源汽車概念繼續殺食，多數呠呠車一齊發

圍！恆大汽車（００７０８）彈逾４巴仙，報２２﹒４銀。廣汽（０２２３８）跳近３巴仙，報

８﹒３７銀。永達汽車（０３６６９）走上逾１巴仙，報１１﹒３４銀。長汽（０２３３３）走

低近２巴仙，報１３﹒９２銀。比亞迪（０１２１１）微跌３格，報１７０元。

大摩話馬交１０月賭收好過預期，仲上調嚟緊兩個月嘅賭收預測，相信第四季行業

ＥＢＩＴＤＡ可以做到收支平衡，仲話或者會調整明年賭股盈利預計，因為未來幾個月嘅訪客回

升實會支持賭佬表現。永利澳門（０１１２８）走高逾２巴仙，報１１﹒４２銀。新濠國際

（００２００）走上近２巴仙，報１３﹒３２銀。美高梅（０２２８２）飛起近２巴仙，報

９﹒７１銀。澳博（００８８０）漲近半巴仙，報８﹒３８銀。麥格理唱好銀娛金沙，重申佢地

跑贏大市，銀娛（０００２７）收市揚逾１巴仙，報５４﹒０５元。金沙（０１９２８）微升兩

格，報２８﹒５５銀。



＊合景悠活旺內房現升浪，產能或鬆手光伏兩邊走＊

＊合景悠活旺內房現升浪，產能或鬆手光伏兩邊走＊



首程控股同綠城中國簽咗份ＭＯＵ，話要合作大搞高端產業園區，首程控股（００６９７）

早段飆近半成，收市挫唔夠半巴仙，報２﹒６３銀；佢「啪拿」綠城中國（０３９００）就走高

近１巴仙，報１２﹒９８銀。恆大（０３３３３）嚟緊會分拆恆大物業喺主板上市，今日公布優

先發售保證配額今個月１８號最後一日登記，收市走上逾１巴仙，報１５﹒８６銀。碧桂園

（０２００７）獲主席楊惠妍增持，股價漲近２巴仙，報１０﹒０４元，

近日光伏玻璃價錢係咁升，搞到光伏下游企業冇錢賺好閉翳，６間龍頭企業就一齊發聲明嗌

救命，希望神州放寬產能限制，傳聞話當局收到佢地訴求，開始度緊新政策幫手加大供應，但係

部分光伏佬都高開低走。金風科技（０２２０８）彈逾５巴仙，報１１﹒０４銀。新特能源

（０１７９９）踢逾４巴仙，報７﹒４９銀。洛陽玻璃（０１１０８）早市曾飆８巴仙，收市潛

水逾５巴仙，報４﹒０６銀。信義光能（００９６８）唔見近８巴仙，報１２﹒５銀。福萊特玻

璃（０６８６５）最慘慘，挫近一成，報１８﹒７６銀，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

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