【螞蟻煞停】免投資者「蟻財兩失」，銀行券商紛減免利息及手續費

《經濟通通訊社記者黃和美及張煒權４日報道》世紀巨無霸新股螞蟻集團（０６６８８）上
市計劃臨門一腳「撻Ｑ」！上海交易所昨晚突然宣布暫緩螞蟻於科創板上市，其後集團亦決定暫
緩Ｈ股上市，令「Ａ＋Ｈ」上市計劃同步壽終正寢。在全城１５５萬人熱抽螞蟻下，凍資高達逾
１﹒３萬億元，為免投資者「蟻財兩失」，螞蟻今早已發通告指，將不計利息退款予投資者，部
分銀行及券商亦宣布將減免手續費或孖展利息。
＊１５５萬人蝕息料達逾５億，部分券商及銀行一力承擔利息成本＊
貴為雙料新股王的螞蟻集團吸引到１５５萬人認購，合計凍資高達１﹒３萬億元。螞蟻表示
將會分開兩批退款，其中獲分配新股的申請將於周五（６日）退款，未獲分配的申請股數款項則
會於今日內退錢，意味通過孖展認購的投資者或仍須蝕利息。若以凍資金額１﹒３萬億元計，以
券商的孖展息率普遍約３厘計算，５日息已蝕逾５﹒３億元。假設散戶以九成孖展認購１０００
手，以券商最高息率３﹒９８厘計算，即需蝕逾１９８０元利息；另外通過券商或銀行以現金認
購的投資者，亦需蝕約百元的認購手續費。
不過，為免投資者損失慘重，券商及銀行均「挺身而出」。富途證券於今早率先公布退款方
案，免除所有認購手續費和全部銀行融資利息。另外亦有多間證券行宣布免除所有手續費和孖展
利息，包括耀才證券、華盛證券、盈立證券及艾德證券期貨等。同時，亦有證券行決定減少計息
日數。
銀行方面，中銀香港（０２３８８）公布，退款分兩批進行，不獲接納申請的部份的金額將
於今日退回，其餘認購部份金額將於周五退回，未有退回孖展利息的消息。渣打銀行將退還
１００元認購手續費，而招商永隆銀行則豁免全部新股貸款利息。
＊郭家安：螞蟻捲土重來估值勢被削，短期料對大型新股有負面影響＊
致富證券證券業務主管郭家安對《經濟通通訊社》表示，與銀行商討後不願退還其利息開支
，故該行將與客戶共同承擔相關認購成本，其中以孖展認購的客戶，有關孖展利息會統一按
２﹒５厘收取，１００元手續費則不獲退還；以電話方式現金認購的客戶，其５０元認購手續費
，則將獲退還一半；未中之本金及孖展利息等將於今日或於周五陸續退回。
他說，螞蟻未能成功上市，反映出內地創新企業所面臨的規管風險，集團或需斬掉部分業務
，尤其是小型貸款等再可重新申請上市，然而捲土重來勢會令投資者有戒心，屆時市況亦未明，
其估值勢被削減「一大截」；又指以過往重磅新股如領展（００８２３）及百威亞太
（０１８７６）等擱置首次上市後來看，日後重新招股反應及氣氛將較遜色，「投資者輸咗一次
利息同手續費後，之後再認購點都會保守啲」。
他又預期，今次螞蟻突然煞停上市，對短期內有計劃在港掛牌的較大型新股將造成較負面的
影響；另外，由於不少資金泊入港股等候認購螞蟻，估計近期或會引發走資潮，惟目前情況未算
嚴重。
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