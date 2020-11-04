《真知灼見－溫灼培》美國大選點票下的美元變化

《真知灼見》美元於今早（４日）亞洲市場相當波動，較明顯的反應是大幅向上抽升，原因

在於當刻的美國大選點票過程中，市場當時預期美國總統特朗普有望連任。或許大家會問，這是

否代表如特朗普勝出有利美元呢？這又未必，由於未選舉前，一眾民調顯示民主黨候選人拜登領

先，不排除一些投機者早已在市場上作出拜登勝出的部署。所以，當拜登有機會落敗，隨即打亂

了這些投機者的部署，驅使他們平倉轉持現金（即美元）。相信正為此因，導致今早美元出現突

如其來的上升勢頭。然而，筆者相信，美元此刻轉變，並不代表美元的長遠走勢。



執筆此刻，美國大選誰勝誰負仍是未知數，但正如筆者過去所指，不論誰勝出大選，基本上

也不會改變筆者長遠看淡美元的大方向。容許筆者再講一次，美元長遠被看淡，是因為美元的領

導地位正受到來自結構整合後的歐洲，其貨幣歐元帶來的挑戰。另外，市場也關注一旦電子化人

民幣推出，也會對美元帶來挑戰。至於誰成為下任美國總統，也改變不了這些外來的挑戰。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ

）



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