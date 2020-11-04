《嬈望大中華－彭藹嬈》本港經濟於第四季將面臨不少挑戰

《嬈望大中華》香港ＧＤＰ按年下降，可見經濟仍在收縮。雖然第三季跌幅有所放緩，但是

香港經濟將於第四季面臨大量挑戰。



＊第三季ＧＤＰ按年下降３﹒４％＊



香港今年第三季度ＧＤＰ的按年下降３﹒４％，相比第二季度的９﹒０％跌幅有放緩跡象。

雖然淨出口增長由負轉正，背後埋藏著本地消費疲軟和進口增長緩慢的隱憂。

第三季消費按年收縮７﹒７％，比第二季的１４﹒２％跌幅亦有相對改善，這是因為社區防

疫措施曾短暫放鬆。筆者認為社交距離措施會持續隨著新冠肺炎個案升降而收緊和放鬆。另一個

消費行情看似慘淡的原因是第三季仍然有「保就業」計劃，使一些公司延遲了裁員計劃。但當工

資補貼計劃完結，有些公司還是要裁員甚至倒閉，這也是筆者對於第四季ＧＤＰ增長預測不樂觀

的原因之一。

在第二季ＧＤＰ按年下降２１﹒４％之後，第三季香港投資下跌，繼續按年下降１１﹒２％

。這是因為在全球新冠肺炎個案仍然在上升的時候，投資者對外投資的意欲會比較低。



＊為第四季的ＧＤＰ造好心理準備＊



筆者預計香港經濟不會在第四季有明顯改善應，這可能是２０１９年第四季ＧＤＰ收縮帶來

的低基數效應。隨著工資補貼計劃在１１月結束，這意味著公司可能從１１月開始裁員。歐美的

新冠肺炎疫情亦意味著出口不會很快好轉。

此外，香港政府計劃與一些亞洲經濟體提供旅行氣泡的便利措施。如果香港在一段時間內沒

有新冠肺炎個案，那措施將對香港的旅遊、酒店、零售業有幫助。但是筆者很難預計新冠肺炎的

發展，因為放鬆社交距離措施可能會增加感染個案，以致出現措施鬆緊循環。而且即使有旅遊氣

泡，如果其中一個參與旅行氣泡計劃的地區疫情升級，旅遊氣泡的作用會減細。雖然這個情況可

能性不低，但有旅行氣泡措施仍將帶來好處。



＊預測＊



我們將２０２０年第四季的ＧＤＰ預測保持在按年下降５﹒０％，並將全年的預測改為負

６﹒６％。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》

