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04/11/2020 16:12

美大選結果難料，港股反覆軟５３點收２４８８６，科指升近１％

　　《經濟通通訊社４日專訊》市場繼續聚焦美國大選，各州份點票結果陸續公布。雖然隔晚美
股三大指數大升，惟螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）昨晚突然煞停Ａ＋Ｈ股上市
，拖累港股低開近１５０點報２４７９０點，其後因匯控（００００５）、小米（０１８１０）
及地產股造好，全日最多曾倒升１５４點高見２５０９３點，但全日走勢反覆，因為共和黨候選
人特朗普及民主黨的拜登的選舉人票互有領先，結果難料。最終港股全日收報２４８８６點，跌
５３點或跌０﹒２１％，主板成交１７２８﹒２８億元增３３﹒３％。國企指數報１００９９點
，升２７點或升０﹒２８％。恆生科技指數報７７５８點，升４３點或升０﹒５７％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３２７７點，升６﹒３７點或升０﹒１９％。深證成份指數報
１３６５９點，升７９﹒４６點或升０﹒５９％，總成交７２９７﹒６億元人民幣。
　　重磅股方面，友邦保險（０１２９９）升０﹒７１％，報７８﹒５元；匯豐控股
（００００５）無升跌，報３３﹒８元；中國移動（００９４１）跌２﹒０４％，報４８﹒０５
元；建設銀行（００９３９）無升跌，報５﹒６４元。
　
＊螞蟻集團昨晚煞停Ａ＋Ｈ上市，阿里全日挫近８％＊
　
　　原本今早公布招股結果的螞蟻集團昨晚煞停Ａ＋Ｈ上市，阿里巴巴（０９９８８）跌
７﹒５４％，報２７７﹒２元為表現最差藍籌及國指股；因螞蟻暫緩上市，市場憂慮市場重新為
騰訊（００７００）估值，騰訊跌１﹒５９％，報５８８﹒５元；美團（０３６９０）升
６﹒０１％破頂，報３１３﹒８元，盤中高見３１９﹒６元；小米集團（０１８１０）升
７﹒８８％，報２３﹒９５元，為表現最佳藍籌及國指股；京東集團（０９６１８）升
２﹒４８％破頂，報３３０元，盤中高見３３７﹒６元。
　　上海交易所及港交所指由於金融科技監管環境轉變，或令螞蟻不符合上市條件，宣布暫緩螞
蟻的ＡＨ股上市，令市場氣氛憂慮，港交所（００３８８）低開４％，跌１﹒６９％，報
３７１﹒６元。而作為螞蟻Ａ＋Ｈ上市保薦人的中金公司（０３９０８）同樣有沽壓，跌
６﹒４６％，報１７﹒９６元。
　　部分汽車相關股上揚。獲國泰君安升目標至２２﹒６５元的吉利（００１７５）升
３﹒１４％，報１９﹒６８元；比亞迪股份（０１２１１）跌０﹒１８％，報１７０元；長城汽
車（０２３３３）跌１﹒６９％，報１３﹒９２元；廣汽集團（０２２３８）升２﹒９５％，報
８﹒３７元；中升控股（００８８１）升４﹒１４％，報５７﹒９元。
　
＊大摩稱賭股最壞時刻已過，賭股普遍逆市造好＊
　
　　大摩發表報告指，在未來數月訪客數字回升將支持澳門賭股表現。該行或將調整明年賭股盈
利預期，料快捱過最壞時刻，賭股造好。銀河娛樂（０００２７）升１﹒０３％，報５４﹒０５
元；金沙中國（０１９２８）升０﹒３５％，報２８﹒５５元；澳博控股（００８８０）升
０﹒４８％，報８﹒３８元；永利澳門（０１１２８）升２﹒３３％，報１１﹒４２元；新濠國
際發展（００２００）升１﹒５２％，報１３﹒３２元。
　　市場上光伏玻璃的供應短缺和價格暴漲，令下游組件企業盈利受壓。阿特斯、東方日升、晶
澳、晶科、隆基、天合光能６家光伏企業聯合發聲明，希望國家出手，放開對玻璃產能擴張的限
制，光伏股普遍下挫。福萊特玻璃（０６８６５）跌９﹒５９％，報１８﹒７６元；信義光能
（００９６８）跌７﹒６８％，報１２﹒５元；信義玻璃（００８６８）跌０﹒６４％，報
１５﹒５４元；洛陽玻璃（０１１０８）跌５﹒３６％，報４﹒０６元；福耀玻璃
（０３６０６）升４﹒０５％，報３４﹒７元；保利協鑫能源（０３８００）跌２﹒８２％，報
０﹒３４５元。
　　部分消費股炒起，農夫山泉（０９６３３）升５﹒１３％，報３７﹒９元；九毛九
（０９９２２）升４﹒９３％，報１７﹒４４元；海底撈（０６８６２）升２﹒６７％，報
５３﹒９元；安踏體育（０２０２０）升５﹒２６％，報９２﹒１元；蒙牛乳業（０２３１９）
升１﹒１９％，報３８﹒４元。（ｋｓ）

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