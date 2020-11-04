《鍾之日記》螞蟻上市空歡喜，阿里港所齊下跌

《鍾之日記》１１月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



原定明日（５日）ＡＨ同步上市、勁吸３萬億美元資金「打新」、Ｈ股暗盤價更已炒高五成

的螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）昨（３日）晚突然通告暫緩上市，馬前失蹄，

震撼市場。

由周一（２日）的監管約談、周二晚的暫緩上市，螞蟻上市的劇本急遽反轉，空歡喜的不只

是一眾「蟻民」，更是向全球的投者人發出強音，金融科技創新不得凌駕「穩」字大過天的中國

國情。

螞蟻集團深夜發信，對帶給投資者的麻煩深表歉意，稱將按照兩地交易所相關規則，妥善處

理好後續工作。上市擱淺，內地多家媒體紛紛找來專家解畫，力撐上交所決定有法有據，內地

《經濟日報》指監管層決定讓螞蟻暫緩上市，正是為了更好維護金融消費者權益，維護投資者利

益，維護資本市場的長期健康發展。

監管機構在周一急拋出網絡小貸公司管理新規，上交所周二亦以金融科技監管環境發生變化

為由而暫緩螞蟻Ａ股科創板上市。據內媒引述螞蟻高層稱上市計劃可能要延遲半年，而外電則引

述知情人士表示，中國監管部門要求螞蟻集團，必須達到本月初對金融控股公司實施的新資本要

求及其他規定後，才能上市，包括為小額貸款部門增加資本，同時必須為該部門的全國運營重新

申請牌照。



＊港股一度倒升，Ａ場實現三連升＊



美國大選進入緊張的點票階段，共和黨候選人特朗普及民主黨的拜登的選舉人票互有領先，

結果難料。雖然隔晚美股三大指數大升，惟螞蟻煞停上市，拖累港股低開近１５０點，其後因匯

控（００００５）、小米（０１８１０）及地產股造好，全日最多曾倒升１５４點，惟港股全日

收報２４８８６點，跌５３點或跌０﹒２１％，主板成交１７２８﹒２８億元增３３﹒３％。

在外圍擾動下，滬深股市今日仍能保持冷靜，在汽車及銀行板塊拉升下，滬綜指全日微升

０﹒１９％，實現三連升，報３２７７﹒４４點，深成指升０﹒５９％。螞蟻暫緩上市，惟打新

資金仍沒能回流市場，兩市全日成交７２９７億元人民幣，按日減少７％。



＊阿里大跌，生發發下走＊



原本今早公布招股結果的螞蟻集團昨晚煞停Ａ＋Ｈ上市，阿里巴巴（０９９８８）全日跌

７﹒５％，報２７７﹒２元；因螞蟻暫緩上市，市場憂慮市場重估騰訊（００７００）估值，騰

訊跌１﹒６％，報５８８﹒５元。

市場氣氛變得憂慮，港交所（００３８８）失優質上市公司，全日跌１﹒７％，報

３７１﹒６元，而作為螞蟻保薦人的中金公司（０３９０８）同樣有沽壓，日跌６﹒５％，報

１７﹒９６元。

其他新經濟股則未受影響，美團（０３６９０）繼續憧憬回Ａ上市，全日升６％破頂，小米

集團升７﹒９％，京東集團（０９６１８）升２﹒５％。



＊下游企業求救，籲釋光伏玻璃產能＊



市場上光伏玻璃的供應短缺和價格暴漲，３﹒２ｍｍ的玻璃每平米均價已從今年７月至今漲

幅超過１００％，下游組件企業盈利因而進一步受壓。內地６家規劃最大的光伏組件生產商聯合

發聲明，玻璃產能的嚴重短缺使組件企業的排產、出貨面臨嚴危機。希望國家出手，放開對玻璃

產能擴張的限制。

不過，據內媒獲悉報道，目前有關部門正研究制定有關促進光伏玻璃行業發展文件，擬對光

伏玻璃實行有別於傳統浮法玻璃的政策，以盡快釋放產能，緩解供應偏緊，抑制價格上漲。此外

，還將對光伏玻璃產能置換實行差別化政策。

光伏玻璃供應告急，下游企業要發聲明「求救」，惟上游的光伏玻璃股今日高開低走。福萊

特玻璃（０６８６５）今早高開２％，但盤中急吐倒跌，最多曾吐逾１１％，該股全日瀉

９﹒６％；信義光能（００９６８）收市挫７﹒７％，洛陽玻璃（０１１０８）亦滑５﹒４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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