【螞蟻煞停】新規令小貸牌照價值不再，分析料螞蟻市值或砍四分一

《經濟通通訊社４日專訊》頭戴「全球最大ＩＰＯ」光環的內地金融科技巨頭螞蟻集團

（０６６８８）（滬：６８８６８８）驟然從神壇跌落，因不符合監管的上市要求被退回，據報

ＩＰＯ至少將延遲半年。市場對螞蟻集團本輪上市失敗的原因眾說紛紜，其中之一是內地當局大

幅提高互聯網小貸監管要求。業內人士指出，互聯網小貸新規落地，令小貸牌照價值不再，螞蟻

雖然可以將業務轉向已持有的消費金融牌照，但也會受到更嚴格的監管約束，２萬億元（人民幣

．下同）市值或需重估。

人民銀行及銀保監最新發布《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》徵求意見稿明確，小貸公司

開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於３０％。據《路透

》引述麻袋研究院高級研究員蘇筱芮稱，相關條款對大型科技公司以小比例自有出資撬動槓桿擴

大聯合貸款規模的行為實施了強有力的約束，具有極大的殺傷力。辦法對螞蟻集團構成實質性衝

擊，聯合貸模式將被重塑，預計後續市場實力玩家更傾向於選擇消費金融牌照，而不是網絡小貸

牌照入場。



＊螞蟻聯合貸槓桿率將大降，估值或砍至少四分一＊



螞蟻集團近年力推聯合貸款業務模式，旗下共有兩家小貸公司，分別為重慶市螞蟻小微小額

貸款有限公司（花唄對應的主體）和重慶市螞蟻商誠小額貸款有限公司（借唄對應的主體），註

冊資金分別為１２０億元和４０億元。聯合貸款業務模式是以子公司（兩家小貸公司為主）與金

融機構（銀行、信託）共同出資發放貸款。

根據招股書，螞蟻集團小微貸款業務最大的槓桿和利潤點來自於「聯合貸款」，螞蟻在聯合

貸款中自己出資的比例低於５％，部分銀行甚至只有１％，從而通過３６０億表內資產驅動了１

﹒８萬億聯合貸款，以此帶來了資本回報率的大幅度提升，支撐了螞蟻估值。

資深金融人士嵇少峰撰文稱，目前螞蟻含聯合貸款在內的槓桿率高達６０倍以上，而當下新

規最高支持１６倍槓桿，由於螞蟻一半的利潤來自高槓桿的信貸業務，新規將會導致螞蟻１００

億元的信貸相關利潤直接下降至４０億元左右，對應２萬億元的估值，直接估值將降至１﹒５萬

億元以下。（ｗｌ）

