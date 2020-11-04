《師傅教路－黃瑋傑》洛鉬受惠鈷價上揚，股價目標３﹒４５元

《師傅教路》受益電池企業需求增加及嘉能可削減供應並下調產量預期，國內鈷價近期持續

堅挺，第三季度鈷平均價格為每噸２７﹒３５萬元，同比和環比分別增長５﹒１４％和

８﹒９７％。每年１２月至翌年２月期間，東西方都將迎來傳統節日，從而帶動３Ｃ產品銷售，

在提前備貨的需求下，第四季度一向是鈷的傳統旺季。今年上半年受疫情影響的手機製造商都集

中在９月和１０月發力，推出更多新款手機產品，加上蘋果於上月發布ｉＰｈｏｎｅ １２，所

以今年第四季鈷價可能比往常更旺，洛陽鉬業（０３９９３）作為全球第二大鈷生產商，可望受

惠鈷價上揚。



＊首三季盈利１６億人幣增長２９﹒４％＊



洛陽鉬業主要從事基本金屬、稀有金屬的採、選、冶等礦山採掘及加工業務和礦產貿易業務

，目前主要業務分布於亞洲、非洲、南美洲、大洋洲和歐洲五大洲，是全球最大白鎢生產商和第

二大鈮生產商，也是全球前五大鉬生產商和領先的銅生產商，磷肥產量位居巴西第二位，同時基

本金屬貿易業務位居全球前三。今年首三季度，集團實現營業收入８０３﹒０６億元人民幣，同

比大幅增長１４０％；股東應佔溢利為１６﹒０９億元人民幣，增長２９﹒４％；經營活動產生

的現金流量淨額為９６﹒６億元人民幣，增長５８８﹒７％。其中，第三季度營業收入為

３３５﹒６２億元人民幣，環比第二季度增長３７﹒８％；第三季度股東應佔溢利為６﹒０１億

元人民幣，環比第二季度增長７﹒３％。



＊建議３﹒０５元買入，止蝕位２﹒９元＊



洛陽鉬業創新經營模式，通過簽署金屬流協議等措施獲取低成本長期資金，進一步增強資本

實力及降低財務融資成本，為今後的內生式增長、外延式擴張雙輪驅動發展戰略提供充足的流動

性支持。建議買入價３﹒０５元，目標３﹒４５元，止蝕位２﹒９元。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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