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即市新聞

04/11/2020 10:14

《樓市亮話－湯文亮》樓市已死，購買力長存

　　《樓市亮話》有老友問，點解咁多專家話樓市已死，但樓價始終唔跌，無論物業差餉管理處
或者中原指數，今年到現在仍然有多少升幅，究竟發生甚麼事，唔通專家亂講，或者樓市暫時未
能反映下行風險。

　　我同老友講，當大家去到靈堂，很多時都會見到「浩氣長存」四個大字，浩氣就是人的浩然
正氣，是永遠不滅，而樓市亦有浩氣，這是大家都知道的購買力，就算樓市已死，購買力仍然不
滅。

　　專家話樓市已死的意思是成交量非常低，並不是樓價大跌，而業主或者物業投資者如果話樓
市已死，則代表樓價大跌，兩者是有分別。現在香港受到疫情影響，基本上很少外來人士來港，
甚至連國內人士也很少，沒有那些購買力，樓宇成交量大幅減少亦是正常，無可否認，商舖及寫
字樓受到一定影響而樓價下跌，住宅樓宇則保持平穩，但絕對不可以用樓市已死來形容，就算沒
有外來購買力，當樓價下跌至某一個水平，本地購買力就會瘋起群湧，例如最近超額認購６０倍
的柏傲莊，就可以證實購買力長存，只要地產商或者業主調整一下售價，否則，樓市只會靜下來
，但不是樓市已死。

　　雖然有很多專家話樓市表現還未受到疫情影響，但很多未必會明白，疫情對樓市影響是超前
而非滯後，情況好似國泰（００２９３）炒人，某些做空勤人員的業主立刻減價放售手上單位，
樓價亦會受到影響而下跌，當過了一段時間，那些減價放售單位被市場吸納之後，樓價有機會止
跌回升而非繼續下跌，例如某些商舖售價對疫情過分反應，當疫情緩和，那些售價下跌了很多的
商舖有機會率先反彈，點解會出現這個情況，就是購買力長存。不過，現在的購買力是相當聰明
，亦沒有那麼衝動，倘若業主過分要價，他們寧願按兵不動，樓市淡靜並不是樓市已死，只是處
於蟄伏狀態，當購買力出動，樓市又會再度活躍起來。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
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