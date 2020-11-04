《缸邊嫺談－黃惠嫺》慢性病網上覆診納醫保，互聯網醫療業料受惠

《缸邊嫺談》中國國家發展改革委員會（「發改委」）於１０月２９日在其網站發布《近期

擴內需促消費的工作方案》（「工作方案」）。工作方案共列出四大方向、１９條具體措施，涵

蓋線上消費、服務消費、實物消費、製造業等消費重點領域，以進一步擴大內需，推動形成強大

國內市場。在促進服務消費線上化方面，工作方案提出要完善「互聯網＋醫保」支付政策，在保

證醫療安全和品質的前提下，將慢性病互聯網覆診費用納入醫保支付範圍。



其實，整個「互聯網醫療」產業的推動發展需要不同環節的聯通和配合。現時「互聯網＋醫

療服務」模式及當局對「互聯網＋藥品流通」的監管已在一定程度上得到鬆綁，而「互聯網＋醫

保」在疫情下亦得到政策大力支持。



２０２０年２月２８日，中國國家醫療保障局及中國國家衛生健康委員會對「互聯網＋醫保

」作出了定調，並出台《關於推進新冠肺炎疫情防控期間開展「互聯網＋」醫保服務的指導意見

》，明確將常見病、慢性病患者在互聯網醫療機構覆診後可透過醫保報銷。受保人在互聯網醫療

機構為其開出電子處方後，於線下採取多種方式靈活配藥，同樣可享受醫保支付待遇。醫療保障

局加強與互聯網醫療機構的協作，診療費和藥費的醫保負擔部分可直接線上結算，受保人如同在

實體醫院刷卡購藥一樣，僅需負擔自付部分。



在疫情下，為減少交叉感染的風險，愈來愈多居民採取線上就診的方式，各地加快推出「互

聯網＋醫保」支付政策予以配合。今次工作方案從促進服務消費線上化的角度出發，提出完善「

互聯網＋」醫保支付政策，將慢性病互聯網覆診費用納入醫保支付範圍，可分別從「互聯網＋醫

保支付」及「慢性病」兩大元素進行分析。



根據世界衛生組織定義，「慢性病」是指慢性並持續長時間的非傳染性疾病，其病因可能與

遺傳、生理、環境和行為等因素有關。「慢性病」的主要類型包括血管疾病、癌症、慢性呼吸系

統疾病和糖尿病。



近年來，內地慢性病患者人數有明顯上升趨勢，根據《健康中國行動（２０１９－２０３０

年）》報告指出，內地有２﹒７億高血壓患者；每年新發癌症病例約３８０萬，死亡約２２９萬

人，發病率及死亡率均呈逐年上升趨勢；內地４０歲及以上人群慢性阻塞性肺疾病患病率為

１３﹒６％，總患病人數近１億；糖尿病患者超過９７００萬人，糖尿病前期人群約為１﹒５億

；近１﹒８億老人患有慢性病，患有一種及以上慢性病的比例高達７５％。



而根據弗若斯特沙利文報告，與生活方式及年齡相關的慢性病支出一直佔內地醫療健康支出

總額的很大部分。２０１９年醫療健康支出總額的６９﹒６％用於治療和管理慢性病，且該比例

預計到２０２４年將進一步增至８３﹒１％，慢性病管理市場規模將達到人民幣８８２９億元。

《中國互聯網慢病管理行業藍皮書》資料顯示，預計到２０２４年，互聯網慢性病管理行業市場

規模將達到人民幣２１７７﹒１億元，即屆時有接近四分之一的慢性病會在網上處理。



現時內地參加基本醫療保險的人數已經超過１３﹒５億人，參與比率高達９７％。打通醫保

線上支付，預計能有效提升或增加有醫保患者於網上求診的意欲。而「慢性病」患者通常需要定

期覆診、長期續簽重複的處方和反覆治療，但在疫情防控的要求下，為防止院內交叉感染和外出

傳播風險，加快改變傳統慢性病就診的方式，政府加速出台相關扶持政策，鼓勵醫保定點醫療機

構開展網上支付。而「互聯網＋」的慢性病管理平台能夠聚合醫保、患者、醫院、醫生、藥企、

藥店等產業鏈資源，形成一套完整上下游產業鏈的生態體系。相信隨著人口逐漸老齡化，收入水

平不斷提高，慢性病病發率上升和健康保健意識的日益普及，配合科技進步和監管環境改善，互

聯網慢性病市場將成為一個龐大及極具潛力的市場。



今年受到疫情改變求醫模式，加上一系列利好互聯網醫療的政策接連出台等因素帶動，互聯

網醫療相關的股份由年初至今亦錄得不俗升幅。近日更因政府進一步擴大內需，推動形成強大內

地市場，要求將慢性病互聯網覆診費用納入醫保支付範圍，互聯網醫療市場的潛力得以進一步提

升。建議長遠可關注相關互聯網醫療股份的業績表現。



（資料來源：彭博、新浪財經、中國政府門戶網站、世界衛生組織）

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有互聯網醫療板塊相關的股份



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