《ＩＰＯ反應》新東方每股定價１１９０元，較招股上限低１５％

《經濟通通訊社４日專訊》新東方（０９９０１）公布，每股定價１１９０元，較招股上限

１３９９元低約１５％。

該集團指，料集資額約１０１﹒３億元，當中約４０％用於投資創新及技術包括大數據分析

及ＡＩ技術、約３０％用於業務增長及地區擴張、約２０％用於戰略投資及收購，餘額用作營運

資金需求。該股料於下周一（９日）在港第二上市。（ｗｈ）

