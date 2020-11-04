《日入而息》螞蟻煞停傳需達新資本要求，美大選結果難料港股反覆

《今天重點》﹡拜登暫領先特朗普，惟特朗普料再於兩州勝出反超前；特朗普形容已經勝出

大選，或向最高法院提出申訴；特朗普料於德州獲勝，暫獲２１２張選舉人

票超越拜登

﹡傳中國監管部門要求螞蟻須在上市前達新資本要求；傳螞蟻需增小額貸款部

門資本，重新申請全國運營牌照

﹡免投資者「蟻財兩失」，銀行券商紛減利息及手續費；富途將免除客戶認購

螞蟻ＩＰＯ手續費及孖展利息；復星恆利表示取消螞蟻現金認購費，統一按

２﹒５％收費；耀才表示孖展利息開支及手續費全數以現金方式回贈客戶；

大新銀行表示全數退回認購貸款利息及手續費；招商永隆銀行表示豁免客戶

全部新股貸款利息；金利豐金融表示免收所有客戶之手續費及孖展利息開支

﹡螞蟻集團暫緩上市，外交部表示維護資本市場穩定的決定；官媒引述業內人

士表示暫緩上市對香港市場長期影響有限；分析指螞蟻或放棄網絡小貸，轉

道消費貸盈利空間大降

﹡香港１０月ＰＭＩ升至４９﹒８，兩年半最高惟就業惡化



《即日市況》﹡美大選結果難料，港股反覆軟５３點收２４８８６，科指升近１％



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒１９％，螞蟻上市失敗拖累多板塊挫



《美元匯價》﹡大選不明朗因素料支持短線美元回升；歐元最新報１﹒１６９５╱９６，日

圓最新報１０４﹒６０╱６４



《公司業績》﹡第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ九個月少賺５８％至５０億披索



《公司資訊》﹡中生製藥（０１１７７）抗菌藥獲國家藥監局通過一致性評價

﹡昇捷控股（０２３４０）撤銷新昌集團清盤呈請

﹡俊生物科技（００６６０）萬波獲委任為獨立非執董、提名委員會成員等職

務

﹡恆地（０００１２）孫國林稱內地物管公司賺錢機會較香港多

﹡ＡＸＡ安盛與匯豐合推「家居超卓萬全保」

﹡復星醫藥（０２１９６）旗下甲狀腺功能亢進症藥品通過仿製藥一致性評價

﹡港鐵（０００６６）上半年瑞典業務ＥＢＩＴＤＡ約１２００萬，近月疫情

影響減輕

﹡華盛國際（０１３２３）完成配股集資８３２０萬償還換股債；華盛國際合

共配售擴大後３﹒７９％股份，料籌８３２０萬元

﹡新意網集團（０１６８６）與建築承建商訂立合同，涉資總額３６﹒０５億

﹡魯証期貨（０１４６１）李學魁辭任監事及監事會主席，安鐵為新監事會主

席

﹡嚐高美（０８３７１）折讓逾４％配股，淨籌９３３萬元

﹡中電（００００２）與華光建立碳信用合作，冀推動航運業減碳

﹡松齡護老集團（０１９８９）每手買賣單位將由８０００股更改為２０００

股

﹡長和（００００１）擬以１００億歐元出售歐洲電訊基建權益予

Ｃｅｌｌｎｅｘ

﹡銀城國際（０１９０２）１０月合約銷售額按年增２﹒１６倍至２１﹒６３

億元人民幣

﹡弘陽服務（０１９７１）力拓第三方物管業務，三個月內新增１２個項目

﹡綠城管理控股（０９９７９）１０月錄合同銷售額約９２億人幣

﹡拉夏貝爾（０６１１６）即日起委任章丹玲為總裁

﹡正榮地產（０６１５８）１０月合約銷售金額按年升４﹒６％至１３６億元

人民幣

﹡時代中國（０１２３３）首十個月合同銷售額按年升１９％，單１０月升

２６％



《國企紅籌》﹡東航（００６７０）香港子公司５億新元債券本金及利息１６日支付

﹡首程控股（００６９７）夥綠城中國（０３９００）開發新首鋼園區



《神州民企》﹡神威藥業（０２８７７）九個月營業額跌８％至１８﹒８億元人民幣

﹡花樣年（０１７７７）１０月銷售額按年增３５％

﹡傳恆大系再籌資，旗下恆大地產擬進軍銀行間市場發債

﹡綠城中國（０３９００）首１０個月合同銷售金額１４０１億元人民幣，按

年增４２％



《中國要聞》﹡中國１０月財新服務業ＰＭＩ錄５６﹒８，逾十年次高

﹡浙江台州樓市調控新規：市區買樓３年內不得轉讓

﹡李克強考察鄭州：創新突破要在科學基礎方面打好基礎

﹡李克強到河南安陽走訪保障房，稱要公開透明分配好

﹡特斯拉稱受中國部門壓力才召回汽車，官媒炮轟傲慢

﹡湖北省政府與中國船舶集團簽署戰略合作協議

﹡「雙１１」首輪銷售落幕，小米手機在天貓、京東等平台為銷量冠軍

﹡華晨中國母企明日償還逾期債券利息

﹡首三季境外機構在銀行間市場成交額同比增８８％

﹡人行１２００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡機構料本輪油價將降，缺乏利好「銀十旺季」慘淡收官

﹡至１０月底地方債發行逾６萬億，一般債發行計劃完成

﹡習近平將視頻出席上海合作組織成員國元首理事會會議

﹡上交所制定三年行動計劃推動提高滬市公司質量

﹡融創聯合上海城建２１億元競得上海中內環宅地

﹡外交部重申反對美國對台軍售，促立即撤銷相關計劃

﹡截至１０月底，國開行向長三角提供融資總量增１２％

﹡乘聯會表示１０月車市日均零售同比增１０％，環比增１％

﹡中證指數公司修訂中證全球中國互聯網指數等編制方案



《寶島快訊》﹡台股收升１％報１２８６７﹒９點，連升三日



《其他消息》﹡金管局表示若有機會與人行發展數字貨幣，將歡迎支持；貿易聯動與內地平

台連接測試擴至更多產品

﹡兩元乘車優惠佔去年公交乘客人次８８％，未完成檢討

﹡林鄭月娥今早率多名局長與內地部委會面

﹡港台編導被捕，警方指沒有針對個別行業或節目

﹡張建宗稱防疫抗疫基金若有餘款，將協助有需要群組

﹡新一批第二期工資補貼額１２１億元，逾２﹒１萬僱主

﹡陳帆稱律政司決定不再就南丫海難提控

﹡譚得志被加控串謀發表煽動文字，轉介區院月中再訊

﹡田北辰要求加入新聞採訪作為查冊原因

﹡政府暫時無意再派錢，不會豁免失業業主印花稅

﹡本港第三季食肆總收益價值按年跌３５％，有紀錄最大跌幅

﹡近億元黃金騙案警拘６人，當中有上市公司主要股東在逃

﹡香港１０月ＰＭＩ升至４９﹒８，兩年半最高惟就業惡化

﹡陸金所香港「ｉＢｏｎｄ Ｐｌｕｓ」參與用戶破萬

﹡深股通額度全日用９﹒７億元；滬股通額度全日用１１﹒６億元，陸股通淨

流入２﹒４億

﹡國泰勞資與勞工處舉行三方會議，工會指資方態度強硬



《螞蟻煞停》﹡傳中國監管部門要求螞蟻須在上市前達新資本要求

﹡傳螞蟻需增小額貸款部門資本，重新申請全國運營牌照

﹡新規令小貸牌照價值不再，分析料螞蟻市值或砍四分一

﹡螞蟻（０６６８８）於較晚日期一併退回股款不符合申請人利益

﹡螞蟻集團暫緩上市，外交部表示維護資本市場穩定的決定

﹡耀才表示孖展利息開支及手續費全數以現金方式回贈客戶

﹡中銀香港表示退款分兩批進行，不獲接納申請部分今退回

﹡井賢棟傳開會估螞蟻推遲半年上市，消息指說法不屬實

﹡分析指螞蟻或放棄網絡小貸，轉道消費貸盈利空間大降

﹡加強監管金融科技，黃德几稱需重新估值阿里騰訊勿追

﹡艾德證券期貨表示將全數退款，手續費及孖展利息全免

﹡官媒引述業內人士表示暫緩上市對香港市場長期影響有限

﹡招商永隆銀行表示豁免客戶全部新股貸款利息

﹡金利豐金融表示免收所有客戶之手續費及孖展利息開支

﹡金管局表示港匯保持穩定，本港能經得起巿場任何波動

﹡張華峰坦言失望，冀釐清「疑問」後盡快重新上市

﹡富途將免除客戶認購螞蟻ＩＰＯ手續費及孖展利息

﹡復星恆利表示取消螞蟻現金認購費，統一按２﹒５％收費

﹡渣打表示所有申請款項及認購費用將於今天內退回

﹡港交所表示延遲推出螞蟻集團股票期權

﹡免投資者「蟻財兩失」，銀行券商紛減利息及手續費

﹡大新銀行表示全數退回認購貸款利息及手續費



《其他消息》﹡本港新增３宗確診，２宗本地感染與銀礦灣群組有關

﹡楊潤雄料明年１月完成教職員檢測，暫無全面復課計劃

﹡食環署積極推動酒吧員工檢測，一個月派逾８０００樣本瓶

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