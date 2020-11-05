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即市新聞

05/11/2020 07:50

《華爾街內望》美國選情膠著，美股道指漲３６７點，納指飆近４％

　　《經濟通通訊社５日專訊》雖然美國總統大選結果仍不明朗，但國會兩院料仍分別由兩黨控
制，市場樂觀認為不會出現重大政策調整，美股周三（４日）勁升。
　　道指漲３６７點或１﹒３４％，報２７８４７點。標指漲７４點或２﹒２％，報３４４３點
，創６月初以來最大單日漲幅。納指漲４３０點或３﹒８５％，報１１５９０點，創４月中以來
最大單日漲幅。
　　總統特朗普和拜登均有可能獲得勝選所需的２７０張選舉人票，而各州目前仍在統計郵寄選
票。拜登當前在威斯康星州以微弱優勢獲勝，而特朗普競選團隊表示已提起訴訟，試圖暫停該州
的點票工作。
　　共和黨參議員柯琳絲在緬因州出人意料地獲勝，使民主黨人控制美國參議院的希望變得渺茫

　　板塊方面，增長股指數飆升４﹒３１％，投資者預計增長股將像近幾個月繼續跑贏價值股，
而價值股指數則持平，而紐交所的ＦＡＮＧ＋ＴＭ指數亦跳升４﹒３４％。
　　標普醫療保健指數跳漲４﹒４５％，紐交所製藥指數漲４﹒６６％，輝瑞、默克、強生走高
，同時資訊科技板塊大幅上漲，因為兩黨分別掌控參眾兩院的國會，意味加強反壟斷審查、徵收
資本利得稅、恢復平價醫療法案部分內容的可能性更小。
　　另外國防承包商諾斯洛普格拉曼（Ｎｏｒｔｈｒｏｐ　Ｇｒｕｍｍａｎ）、洛克希德馬丁（
Ｌｏｃｋｈｅｅｄ　Ｍａｒｔｉｎ）、雷神（Ｒａｙｔｈｅｏｎ）均上漲，因為削減國防預算的
可能性越來越小。
　　大選的政治不確定性亦令投資者轉向國債，十年期和三十年期國債殖利率錄得６月以來最大
單日跌幅，跟隨美債收益率走勢的美國銀行股大跌。
　　指標十年期國債收益率曾一度低見０﹒７５６％，收報０﹒７　６９６％，遠低於五個月高
位０﹒９４５％。三十年期國債收益率曾高見１﹒７５７％，收報１﹒５４８４％。（ａｌ）

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