《盤前攻略》拜登將獲勝港美股市正面，恒指今早料高開５００點

《經濟通通訊社５日專訊》美國大選點票結果持續，目前拜登以２６４張選舉人票，壓倒特

朗普的２１４，惟雙方都表示自己仍有機會獲得總統職位。三大指數走勢向好，資金流入ＦＡＡ

ＮＧ股份，５大高科技公司有２至８％升幅，推動納指大漲４３０點；另外１０年期國債收益率

下跌，市場預計拜登入主白宮及民主黨控制參眾兩院的話，大規模的政府開支法案就會落空。最

終道指收報２７８４７點，升３６７點或１﹒３４％；納指收報１１５９０點，升４３０點或３

﹒８５％；標指收報３４４３點，升７４點或２﹒２１％。



＊夜期大漲５４４點，ＡＤＲ全面反彈＊



港股夜期收報２５４７９，升５４４點，高水５９３點。

港股ＡＤＲ比例指數升５５６點收２５４４３點。預託證券全面反彈，騰訊升３﹒７２％，

折合港元報６１０﹒３７元。匯控跌１﹒４８％，折合港元報３３﹒３０元。中移動升２﹒３５

％，折合港元報４９﹒１８元。友邦升２﹒９１％，折合港元報８０﹒７８元。長和升３﹒１３

％，折合港元報５０﹒０２元。中行升１﹒２９％，折合港元報２﹒５９元。國壽升３﹒０３％

，折合港元報１７﹒６２元。中海油升２﹒６６％，折合港元報７﹒４４元；中石化升２﹒４１

％，折合港元報３﹒１７元。阿里巴巴升３﹒４１％，折合港元報２８６﹒６４元。小米升１﹒

９９％，折合港元報２４﹒４３元。



＊倘高開逾５００點，可考慮反手造淡＊



拜登目前只差６張選舉人票就可達２７０張，對於拜登即將獲勝，市場感到正面，美股、夜

期及ＡＤＲ立即反彈，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２５４１３點，升５５４點

或２﹒２４％，預計港股今早跟隨走勢高開逾５００點，升穿二萬五關口。如大市高開一、二百

點的話，建議可繼續開好倉「食波幅」；但假如已經高開逾５００點，則可考慮反手造淡，預計

都有一至兩百點波幅回報。（ｕｌ）

