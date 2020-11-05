  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/11/2020 08:16

《盤前攻略》拜登將獲勝港美股市正面，恒指今早料高開５００點

　　《經濟通通訊社５日專訊》美國大選點票結果持續，目前拜登以２６４張選舉人票，壓倒特
朗普的２１４，惟雙方都表示自己仍有機會獲得總統職位。三大指數走勢向好，資金流入ＦＡＡ
ＮＧ股份，５大高科技公司有２至８％升幅，推動納指大漲４３０點；另外１０年期國債收益率
下跌，市場預計拜登入主白宮及民主黨控制參眾兩院的話，大規模的政府開支法案就會落空。最
終道指收報２７８４７點，升３６７點或１﹒３４％；納指收報１１５９０點，升４３０點或３
﹒８５％；標指收報３４４３點，升７４點或２﹒２１％。

＊夜期大漲５４４點，ＡＤＲ全面反彈＊
　
　　港股夜期收報２５４７９，升５４４點，高水５９３點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升５５６點收２５４４３點。預託證券全面反彈，騰訊升３﹒７２％，
折合港元報６１０﹒３７元。匯控跌１﹒４８％，折合港元報３３﹒３０元。中移動升２﹒３５
％，折合港元報４９﹒１８元。友邦升２﹒９１％，折合港元報８０﹒７８元。長和升３﹒１３
％，折合港元報５０﹒０２元。中行升１﹒２９％，折合港元報２﹒５９元。國壽升３﹒０３％
，折合港元報１７﹒６２元。中海油升２﹒６６％，折合港元報７﹒４４元；中石化升２﹒４１
％，折合港元報３﹒１７元。阿里巴巴升３﹒４１％，折合港元報２８６﹒６４元。小米升１﹒
９９％，折合港元報２４﹒４３元。

＊倘高開逾５００點，可考慮反手造淡＊

　　拜登目前只差６張選舉人票就可達２７０張，對於拜登即將獲勝，市場感到正面，美股、夜
期及ＡＤＲ立即反彈，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２５４１３點，升５５４點
或２﹒２４％，預計港股今早跟隨走勢高開逾５００點，升穿二萬五關口。如大市高開一、二百
點的話，建議可繼續開好倉「食波幅」；但假如已經高開逾５００點，則可考慮反手造淡，預計
都有一至兩百點波幅回報。（ｕｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/11/2020
《神州經脈》螞蟻上市急煞停　滬指冷靜三連升　美國大選擾動人幣
財經熱話04/11/2020
【螞蟻煞停】免投資者「蟻財兩失」　銀行券商紛減利息及手續費
財經熱話04/11/2020
【螞蟻煞停】加強監管金融科技　黃德几:需重新估值阿里騰訊勿追
剖析天下04/11/2020
【美國大選】特朗普料於德州獲勝　暫獲212張選舉人票超越拜登
剖析天下04/11/2020
【美國大選】葉劉：拜登取勝視乎搖擺州表現　郵寄投票或引訴訟
FOCUS04/11/2020
【FOCUS】螞蟻神話急遽反轉　阿爺「穩」字為長遠計
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>