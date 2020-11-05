《國金與投資－曾廣標》美選而未決，股市升甚麼？

《國金與投資》上周本欄的標題是「特朗普連任路極艱難」，並且提出「特朗普指民主黨利

用郵遞投票作弊，因此，若戰果差距不大，他可能不肯認輸。」１１月３日大選之後點票，特朗

普和拜登互有勝負，而個別搖擺關鍵州要處理大量郵遞選票進度緩慢，令到特朗普大發脾氣，謂

要立即停止「投票」，及矢言要告上最高法院。



＊特朗普發脾氣有何理由＊



傳媒普遍認為特朗普又胡言亂語，因為投票早已結束進入點票階段，而點算郵遞選票是合法

合理的。不過，特朗普指摘的是，部分遲來的郵遞選票可能在大選結束後才寄出，雖然他沒有明

確證據，但個別州份表示大選後三幾天之後還會接受郵遞延誤的選票。這將會帶來爭議。



撰寫今周專欄時，美國各大傳媒的不同計算均指出特朗普和拜登仍沒有足夠的２７０張選舉

人票，例如，權威的有線新聞網絡ＣＮＮ謂拜登以２２４對２１３領先特朗普，但要等待亞利桑

那州（１１票）、喬治亞州（１６票）、密歇根州（１６票）、緬因州（４票）、內華達州（６

票）、北卡羅來納州（１５票）、賓夕法尼亞州（２０票）和威斯康辛州（１０票）等的結果，

才可確認誰可達到過半數即２７０張選舉人票。



另外，美國最大通訊社美聯社則把戰情集中於合共有４６票的威斯康辛州、密歇根州和賓夕

法尼亞州等三大遙擺州。



＊數個搖擺州差距小續點票＊



我認為，賓州作為三大關鍵州，其他兩個包括佛羅里達州和俄亥俄州今屆續由特朗普勝出，

賓州是拜登翻盤的重要機會，賓州開票後特朗普一直領先，至尾段仍佔先數十萬票，但據說有一

百餘萬票預早投票的大多來自親民主黨地區的選票未點算。因此，這可能是最關鍵的決定輸贏的

一個州。但這個州的點票進度較為緩慢，結果可能會等多一兩日。



特朗普在粉絲和傳媒面前發完脾氣之後，沒有即時作出法律行動，他的競選陣營則有信心，

認為最後的郵遞票大多也是來自特朗普的支持者，他們在大選日才通自投票或郵遞選票。



＊投票踴躍破紀錄 最終鬧上法庭？＊



拜登在點票初期公開露面，表示有信心勝出，呼籲支持者耐心等待結果，而他的選舉團隊則

謂已準備和特朗普對薄公堂。



不過，一般相信，不可能會立即搞到上保守派大法官佔優勢的最高法院，對於投票和點票的

投訴，應由該州的地方法院處理。



今屆投票人數破了紀錄，達到１﹒７億人，佔合資格選民約三分二，這個比率也是１００多

年以來的首次，反映出美國選民很重視今次在社會撕裂之中的對決，特朗普在普選票仍如四年前

大約落後對手２００多萬票，但還是有機會勝出選舉人票連任總統，主要原因是他的死忠粉絲們

在大選日戮力投票，使他與拜登的差距收窄至不足兩個百分點！



＊市場擔心民主黨大幅加稅＊



選戰結果在大選後即時沒有定論，還有可能出現訴訟，這本來不利於股市，但由於拜登和民

主黨被視為對金融市場「不友善」，很可能「亂加稅」，加上美股上周已由於世紀疫情惡化而先

行下跌，本周接連反彈，在大選後一天即星期三，美股仍續向上。



難道市場已肯定特朗普可以勝出嗎？看來，這不是主要原因，在超低息時代，股市很多時由

流動性推動（ＬＩＱＵＩＤＩＴＹ ＤＲＩＶＥＮ），經過上周調整後，由於美國的經濟數據轉

佳，本周有理由夾淡倉。



＊料共和黨控制參院，續炒高美股＊



大選除了選出下任總統之外，還會改選三分一參議員及眾議院全部成員。市場本來擔心出現

藍浪（ＢＬＵＥ ＷＡＶＥ），即民主黨人入主白宮兼且控制兩院，但從點票形勢來看，民主黨

雖保住眾議院多數，但共和黨仍可控制參議院。因此，就算拜登上台，也難以推行大規模的加稅

政策。



股民最憂心的是民主黨推抽三成買賣股票所賺得的資本增值稅。於是，大戶們暫時有借口把

股市繼續炒上，懶理特朗普輸或贏。



＊政情變數大 市場可隨時轉向＊



不過，市場今年很情緒化，萬一發覺「選而未決」會拖下去，或有人不認輸要打官司，左右

派的極端分子或上街鬧事，則美股隨時又會轉向，此時此刻，玩搖搖板或過山車，早已是美股的

常態了！《資深評論員 曾廣標》



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