《行內行外－梁崇讓》與時俱進，否則不進則退！

《行內行外》全球局勢風起雲湧，上周美國在總統大選前始終未能通過新的經濟振興方案，

更傳出特朗普一旦敗選也會對選舉結果提出挑戰，加上新冠肺炎疫情在歐美出現反彈，美國股市

出現震盪，科技股急速回落，拖累全球股市大幅下跌，香港當然也不能獨善其身，大市趁勢向下

調整。



＊勿走投機賭博歪路＊



中國面對美國和其盟友的蓄意圍堵，內地只能加大推廣內循環的力度和理念，以彌補出口量

下降以振興製造業來促進經濟。另一方面，為了吸引外資持續投資中國內地市場，中國的金融市

場將會加快發展步伐和擴大發展領域。



隨著在開放過程中，國家領導人仍不時地提醒國民，要堅守金融發展基本規律和從業的戒律

，抓住市場新趨勢及機遇，更警告中國金融業，不能走投機賭博的歪路和金融泡沫的險路，更不

能出現龐氏騙局投資詐騙的邪路，因此雖然螞蟻集團（０６６８８）以破多項記錄集資上市，但

內地的投資市場對領導人的講話立即作出下跌反應，其後又受到外圍不利消息的雙重打擊下，滬

深港三地股市出現急跌，上證指數曾回至３２００點水平，港股則下試２４０００點水平，其後

迅速反彈重回２５０００點水平，並有機會挑戰２５５００點水平，波動既急又大，至於螞蟻集

團卻意外地在掛牌前突然被有關當局煞停，事態如何發展，有機會再談。



＊深圳金融創新試點＊



一直以來，深圳是內地創新產業的火車頭，上海則力主發展金融業，但最近中共中央辦公廳

國務院辦公廳卻頒布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（２０２０

－２０２５年）》，文件提到支持深圳在資本市場建設上「先行先試」，其中內容包括建議推進

創業板改革及試點註冊制，並重提以試點形式讓創新企業在內地發行股票或存託憑證（ＣＤＲ）

上市，改善私募基金市場准入環境，依法規開展基礎設施領域不動產投資信託基金試點，以及在

中國人民銀行數字貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上成立金融科技創新平台，並支持開展數字人

民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作，支持深圳建設粵港澳大灣區數

據平台，研究並討論設立數據交易市場或依托現有交易所，開展數據交易，這表明深圳也是金融

業創新的先行試點。



＊旅遊消費轉至海南＊



內地不單繼續推動深圳發展，有報道指近年內地政府也大力推動海南的經濟發展，兩年前已

發出了《支持海南全面深化改革開放的指導意見》，以全面推動海南旅遊業、為海南制訂自由港

政策、發展完善的交通網絡、計劃建設西部陸海新通道國際航運和航空樞紐，海南將放寬旅遊遊

艇管制，建設國際能源交易所，推行人民幣國際化交易，亦可接納美元、歐元等交易，同時打造

高科技綠色經濟等項目。消息指出中央政府實施更開放的離島免稅購物政策，措施將覆蓋全部離

島旅客，並提高免稅購物限額，目的為把海南打造免稅的購物天堂，目的是把內地消費者擬到國

外旅遊及奢侈品的消費逐漸轉移至海南，也是內循環的其中策略之一。



＊逐步減少依賴香港＊



回看歷史和控制新冠肺炎疫情的執行力來看，國內政府下決心要做的事必定能完成。以上種

種政策和跡象，顯示內地政府在西方國家的圍堵下，將加快開放資本市場的速度以吸納內外資金

到中國投資，並打造購物天堂城市以推動內循環政策，明顯地逐漸減少某些方面對香港的依賴，

也減低因中港兩地不通關的影響。



今時今日，如香港人仍不醒覺，不團結，不同心合力擺脫疫情帶來的困局，不積極融入大灣

區的建設發展，怎令經濟和民生重拾正軌呢？如繼續被有心人作出挑撥還要倡港獨等攬炒行動，

試問又有何能力和其他城市競爭呢？只怕香港雖然贏在起跑線，但卻在中途走錯跑線而被淘汰了

。



＊投資騙案層出不窮＊



後記：香港爭取世界各項前列排名的本錢越來越少，料今年全球上市集資額的冠軍寶座也被

上海取代，至今仍有調查指出香港是最自由的經濟體系，但又被謔稱為國際提款機，真有點啼笑

皆非！另有群眾在沒有警方不反對通知書下進行示威，並到處破壞社會設施而仍被判無罪，怪不

得有調查機構將香港評為最自由的城市了，這又是令人哭笑不得！雖有人說香港的言論自由情況

逐漸被收窄，但網上依然看見很多假新聞和假消息在散播而無王管，自相矛盾嗎？



在世紀疫情下中港兩地市民愈來愈多利用網絡系統來應付生活和工作所需，但這也令網絡騙

案宗數上升，有機構對香港市民進行網絡安全調查，報告指出以冒充官員、電子支付、身份盜竊

、網上情緣、詐騙電話及求職騙案為香港最常見的六種騙案，此外，互聯網的應用造就了不少Ｋ

ＯＬ成為市民的喉舌，只是同時造就了不少騙局，除了假新聞假消息的騙局外，在互聯網及智能

手機的普及下，利用社交媒體上的投資騙案也不斷增多，手法更層出不窮，令市民防不勝防。



近日更有假冒或自稱是財經界知名人士，透過手機通訊程式開立投資群組，發布虛假或誤導

的投資建議、或稱有內幕消息等，以誘使受害人買入一些真真假假的投資產品或在投資市場上接

貨，投資者最終必定遭受損失，證監會也曾接到不少投訴，據了解，至今並無任何檢控，目前，

有關當局在判罰和打擊網上造假以及騙局方面，似乎仍欠力度和方法，那只能靠市民或投資者自

己提高警惕了。不過話說回來，在網絡犯案的監管法例上有改善的必要嗎？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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