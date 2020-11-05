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05/11/2020 09:21

《凱文隨筆－凱文》拜登應該贏，特朗普不願輸

　　《凱文隨筆－凱文》美國總統選舉的選票仍未點計完畢，特朗普就匆忙跑出來說，他贏了。
這說法只在一種情況下成立，就是餘下所有得票都是拜登所得，也對最終結果無甚影響；事實是
，當時最少有７個州仍未把票點好，且還是拜登領先，若這些州都被拜登拿下，他將是大比數勝
出。根據ＣＮＮ報導的「點票趨勢比率」估計，拜登可能剛好取得２７０張的選舉人票（就是贏
），即特朗普得票２６８張。
　
　　特朗普在著急甚麼？老先生是有計謀地先發制人，他準備向最高法院提控訴，美國最高法院
那９名地位崇高的大法官，計有６人是共和黨人。那位首席大法官年前曾發表聲明指，最高法院
沒有所謂「布殊大法官」、「克林頓大法官」或「奧巴馬大法官」，首席大法官才智不足，閉口
不說話不就更顯其神聖莊嚴？為何要解說自己都不會相信的事。如果大法官是公正不阿，民主共
和兩黨也犯不著在委任大法官一事露出猙獰面相。特朗普上月硬要提名及委任新的大法官，不願
等待大選之後再進行，民主黨就提出要擴大大法官的人數，來稀釋特朗的不義之舉。
　
　　假若最後結果是拜登得２７０票，相信最高法院的６名大法官也幫不上忙了；如果他們能推
翻選舉結果，那真讓人大開眼界，不枉此生了。
　
　　也有人說，股票市場的表現似乎是為特朗普的勝出作背書，難道拜登勝出，股市就不能上升
嗎？再說，股市者，詭道也；在交易時段內任何一分鐘都可以來一個大逆轉，甚麼時候股災也不
是常人可以預計的。
　
　　特朗普也許訴諸支持他的「白人至上」的民眾，以暴力手段來為新一屆政府製造障礙；戒嚴
也好，暴動也罷，相信也不會有大作為了。儘管美國已是一個分裂的國家，但也沒有以暴力來推
翻選舉結果的條件。
　
　　觀乎拜登過去的言論，他曾說過一句話：「中國人並不是壞人」，就憑這句話，可以論定他
不是一個反華政客，也沒淪落特朗普團隊那等瘋狂的反華地步。那麼，中美開展合作新篇章也不
是天方夜譚，因為從經濟及歷史常識判斷，所謂「新冷戰」根本就無法成立，特朗普團隊提「新
冷戰」，一則是不學無術，二則是蠱惑民眾與世界；明年１月新總統上任，一切歸零，重新起步
，這也可能也是百年未見之大變局的一幕。
　
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