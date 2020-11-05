《專家之言－何志銘》港股相對其他市場樂觀，短期上望２５３００

《專家之言》螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）Ａ＋Ｈ股暫緩上市，拖累市場

氣氛，昨日港股主板股票的升跌比率為２２比１９，恆指成分股２７隻股份上升，下跌股份共１

９隻，升跌比率為５４比３８。最終港股收報２４８８６點，跌５３點或跌０﹒２１％，全日主

板成交急增至１７２８﹒２８億元，國企指數報１００９９點，升２７點或升０﹒２８％。恆生

科技指數報７７５８點，升４３點或升０﹒５７％。至於內地股市表現方面，內地股市反覆向好

，上證綜合指數已連升三日，收報３２７７點，升６點或升０﹒１９％，深證成分指數報１３６

５９點，升７９點或升０﹒５９％，惟兩市成交合計縮減至７２９８億元人民幣。

後市方面，全球仍靜待美國選舉結果，市場憧憬民主黨候選人拜登將勝出大選，投資者普遍

預期特朗普如落敗拒認帳，故這段期間環球股市不確定性大大增加。

至於數據及外圍消息方面，今日（５日）英倫銀行將公布利率決定，另外美國公布首次申請

失業救濟金人數，市場預料申領人數由７５﹒１萬降至７３﹒５萬，連續申請失業救濟金人數料

由７７５﹒６萬下滑至７２０萬。

鑑於港股近排走勢相對其他市場樂觀，短期支持位可調升至２４６００點，上方樂觀至２５

３００點。《獨立評股人 何志銘》

