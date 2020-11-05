《專家之言－黃德几》安踏（０２０２０）受惠內需回暖，候低吸納

《專家之言》中央公布「十四五」規劃和２０３５遠景目標建議，提出要堅持擴大內需，以

創新驅動、高質量供給，引領和創造新需求，暢通國內大循環，藉強大國內市場，貫通生產、分

配、流通和消費各環節，打破行業壟斷和地方保護，形成國民經濟良性循環，促進國內國際雙循

環。另外，國家主席習近平早前表示，在「十四五」時期，計劃推動體育產業高質量發展，不斷

滿足體育消費需求，預期將有助體育產業發展。

安踏體育（０２０２０）旗下品牌組合多元化，包括安踏、ＦＩＬＡ、ＤＥＳＣＥＮＴＥ、

ＳＰＲＡＮＤＩ、ＫＩＮＧＫＯＷ及ＫＯＬＯＮ ＳＰＯＲＴ，以及組成投資者財團於２０１９

年成功收購芬蘭運動品牌集團Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，後者措擁有

包括Ｓａｌｏｍｏｎ，Ａｒｃ’ｔｅｒｙｘ等。集團在內地具領先優勢，尤其ＦＩＬＡ業務具增

長潛力。



＊ＦＩＬＡ業務收入保持上升，毛利率高企＊



受新冠肺炎疫情影響，集團今年半年上的收入，按年下跌１％至１４６﹒６９億元（人民幣

，下同），純利倒退２８﹒６％至１６﹒５８億元。不過，ＦＩＬＡ的業務收入保持上升，分部

毛利率仍然達到７０﹒５％，保持在較高水平。隨著內地的疫情逐步受控，市民的消費信心恢復

，集團今年第三季度的銷售表現見改善，安踏品牌產品的零售金額（按零售價值計算）按年錄得

低單位數的正增長，ＦＩＬＡ品牌錄得２０％至２５％的升幅，而其他品牌產品則按年錄得５０

％至５５％的正增長。

另外，集團近年積極將部份地區的業務模式，由批發分銷模式轉型至直面消費者模式

（Ｄｉｒｅｃｔ ｔｏ Ｃｏｎｓｕｍｅｒ），以省卻中間分銷渠道的阻隔，有助提升運營管理

效率。於第一階段，集團將在中國１１個地區，包括長春、長沙、成都和重慶等開展混合營運模

式，並終止與該等地區分銷商的合作。今年６月底，平均存貨周轉日按年增加４８日至１３５日

，平均應收貿易帳款周轉日數增加１２日至４６日。



＊候低８５元吸納，中線上望９５元＊



走勢上，昨日破頂向上，企穩各主要平均線之上，ＳＴＣ％Ｋ線升穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊轉

牛差距，惟處於保歷加通道頂線後料有較大阻力，宜候低８５元（港元，下同）以下吸納，中線

上望９５元，不跌穿８１元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持

牌人士，無持有上述股份）

