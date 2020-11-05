美股大幅反彈，港股高開６１４點報２５５００點，科指升３０３點

《經濟通通訊社５日專訊》目前美國總統大選正在點票中，但推算指出拜登只差６票選舉人

票就可入主白宮，隔晚美股大幅反彈，帶動亞洲股市暢旺，港股則大幅高開逾６００點，長和（

００００１）急升逾６％，為開市表現最佳藍籌；其他科技股同樣造好，華虹（０１３４７）、

中芯國際（００９８１）漲７％，領漲科指股表現。恆生指數開報２５５００，升６１４點或升

２﹒４７％，主板成交４３﹒２１億元。國企指數報１０３８１，升２８２點或升２﹒８０％。

恆生科技指數報８０６２，升３０３點或升３﹒９２％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒７４％，報３４﹒０５元；港交所（００３８８）

升１﹒７２％，報３７８元；騰訊（００７００）升３﹒６５％，報６１０元；中移動（００９

４１）升２﹒６％，報４９﹒３元；友邦保險（０１２９９）升２﹒６８％，報８０﹒６元，以

現價計，該股暫連升４日，累計升幅１０﹒３４％。



恆指十大開市升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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長和 （００００１） ５１﹒６０元 升６﹒３９％

舜宇光學（０２３８２） １４４﹒９０元 升５﹒６９％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒４０元 升４﹒２１％

吉利汽車（００１７５） ２０﹒５０元 升４﹒１７％

騰訊控股（００７００） ６１０﹒００元 升３﹒６５％



創科實業（００６６９） １１３﹒３０元 升３﹒４７％

申洲國際（０２３１３） １４１﹒５０元 升３﹒４４％

小米集團（０１８１０） ２４﹒７０元 升３﹒１３％

阿里巴巴（０９９８８） ２８５﹒６０元 升３﹒０３％

蒙牛乳業（０２３１９） ３９﹒５５元 升２﹒９９％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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華虹半導體（０１３４７） ２９﹒７０元 升７﹒８０％

中芯國際 （００９８１） ２３﹒８０元 升６﹒７３％

網易 （０９９９９） １４５﹒００元 升６﹒３８％

京東集團 （０９６１８） ３５０﹒００元 升６﹒０６％

舜宇光學 （０２３８２） １４４﹒９０元 升５﹒６９％



美團 （０３６９０） ３２９﹒８０元 升５﹒１０％

中興通訊 （００７６３） １８﹒３０元 升５﹒０５％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒１９元 升４﹒２０％

阿里健康 （００２４１） ２１﹒６０元 升３﹒８５％

騰訊控股 （００７００） ６１０﹒００元 升３﹒６５％

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（ｕｌ）

