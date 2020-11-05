《盤後部署》美大選結果若未明朗將致美期波動，港股技術上仍向好

《經濟通通訊社５日專訊》市場繼續關注美國大選點票情況，目前拜登票數仍較特朗普高，

選情緊張下，美股期貨亞洲時段繼續攀升，帶動亞洲股市氣氛良好，港股裂口高開６１４點報

２５５００點，開市後升幅一度收窄至４５７點，昨日急跌的阿里巴巴（０９９８８）收市後公

布第三季業績，績前率先反彈，帶動騰訊（００７００）和小米（０１８１０）走高，內房和公

用股亦向上。午後美股三大指數期貨繼續抽上，港交所（００３８８）旗下期交所計劃最快推出

月內以科指為基礎的期貨及期權合約，科指破頂。最終恆指、國指和科指均收於全日最高位，恆

指收報２５６９５點，升８０９點或３﹒２５％，修復２５０天線（２５４１８點）。主板成交

１７６６﹒７６億元，較上日的波動市多逾２％。國指收報１０４７８點，升３７９點或

３﹒７６％。

「ＡＴＭＸＪ」抽高，即將推出的期貨及期權亦有助推動資金流入，科指升４２２﹒９點或

５﹒４５％，報８１８１點，跑贏大市。

Ａ股兩市高開高走，上證綜指收報３３２０點，升４２點或１﹒３％；深證成指收報

１３８９４點，升２３４點或１﹒７２％，總成交８５９７﹒５億人幣，多１７﹒８１％。



＊民主共和各主白宮及參議院或有利新興市場，傳ｉＰｈｏｎｅ１２晶片短缺＊



瑞銀財富管理表示，對於新興市場股市而言，民主黨的拜登出任美國總統、共和黨主掌參議

院的局面可能是有利的，因為預期財政刺激力度或不會大幅減少，亦不會有增稅造成的拖累。聯

儲局變得更為鴿派可能會觸發資金流向美國以外的高收益市場。然而，美元疲弱幅度收窄將是值

得關注的風險。

外電引述消息人士表示，貿易限制和新冠疫情導致供應鏈中斷，ｉＰｈｏｎｅ晶片正短缺。

蘋果公司正尋求解決關鍵晶片的短缺問題，但供應商可能會優先考慮蘋果及其耗電量高的

ｉＰｈｏｎｅ １２的需求，讓其他廠商等待更長時間。

蘋果天貓旗艦店已將ｉＰｈｏｎｅ １２和ｉＰｈｏｎｅ １２ Ｐｒｏ下架，天貓未有回

應，並表示雙十一會有驚喜。消息或打擊蘋果相關概念股，如瑞聲（０２０１８）、比亞迪電子

（００２８５）、高偉電子（０１４１５）等。



＊港股短線屬政治市，技術上望２８３００點＊



美國目前尚餘下四個州分點票結果仍未明朗，包括內華達州、賓夕凡亞州、喬治亞州、北卡

羅來納州。消息指，特朗普團隊擬就亞利桑那州及內華達州點票程序興訟，並考慮要求喬治亞州

重點選票，意味普選舉結果未必可於短期內塵埃落定，最壞的情況是無法及時產生正副總統，需

由眾議院議長甚至參議院臨時議長署任總統，屆時美股期貨定會更為波動，繼而進一步影響港股

，惟屬好屬淡仍然未明。

今日大市急升，成交額持續高企。現時９日ＲＳＩ強勢，處於超買區，超買情況未算明顯；

ＭＡＣＤ快線在慢線之上，處於牛區，差距有逐步擴闊的迹象，技術上恆指短線屬利好，或再有

１０％至１５％上升空間，即至少到達２８３００點。不過，短期大市肯定屬政治主導，技術分

析只能作參考。（ｎｓ）

