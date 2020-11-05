【美國大選】拜登料於密歇根及威斯康星獲勝，獲２６４張選舉人票

《經濟通通訊社５日專訊》民主黨總統候選人拜登周三（４日）在密歇根州、威斯康星州的

初步點票中獲勝，暫獲２６４張選舉人票，邁向擊敗總特朗普的邊緣，因為距離所需２７０張選

舉人票僅６票。

據美聯社報道指，拜登已取得密歇根州１６張選舉人票。而據《紐約時報》及霍士新聞，拜

登倘若於目前領先的內華達州、亞利桑那州勝出，拜登將取得２７０張選舉人票，繼而勝出大選

。不過特朗普陣營已要求於威斯康星州重新計票，兩人在該州差距不足１個百分點。

美國民主黨總統候選人拜登周三表示，預計自己將在大選中獲勝，並相信自己已經贏得足夠

的選舉人票贏得大選。

他坦言經過漫長一夜點票，但不是要宣布贏得大選，但想強調當點票結束時，相信將會獲勝

。他又指相信自己獲勝將是民主的勝利，也是美國的勝利。



＊賓州及佐治亞州點票工作持續＊



賓州州務卿布克瓦爾表示，郵寄選票的統計工作已經進行過半，不過還有逾百萬張選票有待

統計，絕大多數選票將於周五（６日）統計完畢，而目前進度比預期快。

佐治亞州州務卿拉芬斯伯格表示，約有２０萬張缺席選票還未統計，預計周三前將發布結果

。他亦透露還未統計的選票涉及該州各地區，但主要是來自人口密集地區。（ａｌ）

