《台股攻略－馮偉明》選情膠著無礙升勢，台股重上１２９００點關

《台股攻略》雖然美國總統選情陷入膠著，但美股主要指數昨晚升勢持續，刺激台股今日

（５日）造好，加權指數以最高位１２９１８點收市，升５０點，成交金額則萎縮至新台幣

１７４２億元。

三大蘋果概念股今日全面收紅。台積電股價在前收市價附近向下整固，尾市獲買盤支持，收

新台幣４５１元，升新台幣１元。大立光獲資金進場支持，收新台幣３２００元，升新台幣８０

元。鴻海同樣在前收市價附近進行整固，收新台幣７９元，升新台幣０﹒２０元。ＩＣ設計股走

勢凌厲。聯發科持續受到追捧，股價上揚近３％，收新台幣６９６元，升新台幣１９元。矽力─

ＫＹ第三季業績表現亮麗，股價升至新台幣２，１３０元漲停板價，再創歷史新高。祥碩升近

５％，收新台幣１４７５元。世芯─ＫＹ將受惠於中國去美化效應，預期第四季業績比第三季上

升，股價一度升至漲停，收新台幣５２８元。

拜登效應刺激太陽能及生物科技股受資金入市支持。太陽能股方面，達能、元晶及碩禾股價

升至漲停，而茂迪、聯合再生及太極升超過５％。生物科技股方面，中化生升至漲停，雃博升超

過５％，而合世、泰博、寶齡富錦、永昕及醣聯等亦升勢強勁。

美國總統大選選情漸趨明朗，市場焦點將重回經濟基本因素及企業表現方面，台股後市預期

會在１２７００至１３０００點上下震盪，指數今日終於重上１２９００點關口，挑戰

１３０００點指日可待。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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