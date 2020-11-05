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05/11/2020 17:44

《台股攻略－馮偉明》選情膠著無礙升勢，台股重上１２９００點關

　　《台股攻略》雖然美國總統選情陷入膠著，但美股主要指數昨晚升勢持續，刺激台股今日
（５日）造好，加權指數以最高位１２９１８點收市，升５０點，成交金額則萎縮至新台幣
１７４２億元。
　　三大蘋果概念股今日全面收紅。台積電股價在前收市價附近向下整固，尾市獲買盤支持，收
新台幣４５１元，升新台幣１元。大立光獲資金進場支持，收新台幣３２００元，升新台幣８０
元。鴻海同樣在前收市價附近進行整固，收新台幣７９元，升新台幣０﹒２０元。ＩＣ設計股走
勢凌厲。聯發科持續受到追捧，股價上揚近３％，收新台幣６９６元，升新台幣１９元。矽力─
ＫＹ第三季業績表現亮麗，股價升至新台幣２，１３０元漲停板價，再創歷史新高。祥碩升近
５％，收新台幣１４７５元。世芯─ＫＹ將受惠於中國去美化效應，預期第四季業績比第三季上
升，股價一度升至漲停，收新台幣５２８元。
　　拜登效應刺激太陽能及生物科技股受資金入市支持。太陽能股方面，達能、元晶及碩禾股價
升至漲停，而茂迪、聯合再生及太極升超過５％。生物科技股方面，中化生升至漲停，雃博升超
過５％，而合世、泰博、寶齡富錦、永昕及醣聯等亦升勢強勁。
　　美國總統大選選情漸趨明朗，市場焦點將重回經濟基本因素及企業表現方面，台股後市預期
會在１２７００至１３０００點上下震盪，指數今日終於重上１２９００點關口，挑戰
１３０００點指日可待。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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