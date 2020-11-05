《談國論企－黎偉成》要全體人民享實質共同富貴

《談國論企》中共中央十九屆五中全會通過的建議，相當惹人注目的是在２０３５年要「人

民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質進展」，乃「經濟實力

、科技實力、綜合國力將大幅躍升」的遠景目標。為人民，乃有中國特色社會主義發展的重中之

重，反觀特朗普把一己利益置於美國人以至全世界人利益之上，優劣立見。



＊建文化教育人才體育健康強國之標甚是＊



１９屆五中全會於２０２０年１０月２９日通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展

第十四個五年規劃和２０３５年遠景目標的建議》（簡稱《建議》），當然對「十四五」時期的

五年發展立下重要的指標，更重要的是２０３５年的遠景目標，重點有：

（一）《建議》是要到２０３５時把「濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量

和城鄉居民人均收入將邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列」，

惹人注目的當然是經濟、科技、綜合國力之升，最首要的是城鄉居民人均收入隨經濟總量邁上新

的大台階，並把此議此策置於「關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列」之前，我之

解讀為：中共所作出種種的經濟、科技和社會發展、改革、提升，是為人民。

此說可印證於（二）《建議》要把中國「建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、

健康強國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強」，凡此，都是為人

民而想，亦為人民而設。需要高度指出的，是一眾強國的目標中，文化強國與教育強國，為政策

、策略和相關措施的最重要者，簡單而言就要要提升人民的素質，特別是公民意識和行為，才能

夠成為真真正正的強國。對勁。

只有強化文化和教育，才可以造就出許許多多的人才，才可以使經濟實力、科技實力和綜合

國力大幅躍升，否則所升者也是缺乏應有高度的素質和效益。

不僅文化和教育，人民的健康，同樣十分重要，《建議》要建立「建康強國」，有此一基礎

，才可以達致成為真真正正的「體育強國」。這是十分全面的為人民政策。

政策更十分直接地指出要（三）「基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與

、平等發展權力得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會」，以法治國，是建立

真真正正強國的必不可少的重要因素。此當然使人民可以得到平等的參與、發展等許許多多的權

利和利益。

和（四）廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中

國建設目標基本實現。此點不僅僅是為了人民今天的福祉，更重要的是為了千秋萬代而作出的長

遠政策。

綜合而言，《建議》是要：人均國內生產總值達到中等國家水平，中等收入群體顯著擴大，

基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小



＊強化法治使民平等參與和有平等發展權力＊



和人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

至於「十四五」時期經濟社會發展主要目標：經濟發展取得新成效，改革開放邁出新步伐，

社會文明程度得到新提高，生態文明建設實現新進步，民生福祉達到新水平，國家治理效能得到

新提升。（論「十四五」規劃專題，之四）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

